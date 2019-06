Geiselhöring: Polizei rettet verirrtes Ferkel

Bereits vergangenen Freitag meldete eine Geiselhöringerin bei der Polizei ein freilaufendes Ferkel. Das teilt die Polizei jetzt mit. Demnach verirrte sich das Baby-Schwein beim Kreisverkehr "Am Oberfeld" in Geiselhöring (Lkr. Straubing-Bogen). Die Frau konnte das Ferkel in eine angrenzende Wiese treiben, bis die Polizei kam.