Geiselbach: Telefonbetrüger erleichtern Seniorin um 200.000 Euro

200.000 Euro ihres Ersparten hat eine Seniorin aus Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg am Freitag Betrügern übergeben. Das berichtet die Kriminalpolizei Aschaffenburg. Ein Polizeisprecher ergänzt: Das ist die höchste Summe, die auf diese Weise in Unterfranken bislang ergaunert wurde.

Die 82-jährige Frau übergab das Geld am Abend in Geiselbach einer bislang unbekannten Frau, die etwa 35 Jahre alt, 155 Zentimeter groß und kräftig gewesen sein soll. Zuvor hatte gegen Mittag ein Mann bei der Seniorin angerufen und sich als ihr Schwiegersohn ausgegeben. Er gab an, dringend Bargeld zu benötigen, um nach einem Verkehrsunfall den Unfallgegner auszahlen zu können. Die Seniorin ließ sich täuschen und übergab das Bargeld der Betrügerin.

Rat der Polizei: Einfach auflegen!

Um Fälle wie diesen zu verhindern, hat die Polizei die Präventionskampagne "Leg auf!" gestartet. Wichtigste Botschaft: Bei solchen Anrufen einfach auflegen. Und: Niemals Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer übergeben!