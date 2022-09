Geis weiht neues Logistikzentrum in Gochsheim ein

In Gochsheim bei Schweinfurt hat das Speditionsunternehmen Geis mit Sitz in Bad Neustadt am Donnerstag ein neues Logistikzentrum eingeweiht. Die Kosten dafür betrugen rund 18 Millionen Euro. Im neuen Logistikzentrum haben mehr als 200 Menschen Arbeit gefunden. Der Spedition zufolge bietet der Neubau mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern und der lichten Innenhöhe von 10,50 Metern Platz für aktuell rund 25.000 Europaletten. An über 20 Ladetoren und zwei ebenerdigen Zufahrtstoren können Waren ein- und ausgeladen werden.

Sicherheit und Nachhaltigkeit berücksichtigt

Das neue Logistikzentrum verfügt über zwei speziell ausgestattete Gefahrgutbereiche und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Vom Standort Gochsheim aus werden hauptsächlich Produkte des Gesundheits-Unternehmens Kneipp ausgeliefert. In einem kleineren Lagerbereich läuft zusätzlich die Konfektionierung für einen Automotive-Kunden von Geis, dessen Produkte vor Ort neu verpackt werden.

Zwei Logistikzentren am gleichen Standort

In Gochsheim gibt es nun zwei Logistikzentren der Spedition Geis. Das erste ging im Mai 2018 in Betrieb. Das Unternehmen plant an gleicher Stelle noch den Bau eines dritten Logistikgebäudes. Dieses soll 25.000 Quadratmeter Lagerfläche haben. Einen Zeitplan für den Bau gibt es noch nicht. "Sobald ein größerer Auftrag für diesen Bauabschnitt vorliegt, wird mit der Umsetzung begonnen", heißt es von Seiten des Unternehmens. Für den Standort Gochsheim spreche seine verkehrsgünstige Lage nahe den Autobahnen A3, A7,A70 und A71.