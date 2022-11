Gehörlose Menschen kämpfen für Gehörlosengeld

Der Zugang zur höheren Bildung wurde Edmund Hollweck verwehrt. Er ist gehörlos und kämpft um das Gehörlosengeld so wie viele andere taube Personen auch. Sie demonstrieren am Franz-Josef-Strauß-Ring in München. Der Gehörlosenverband München und Umland ist einer der Veranstalter, die an diesem Dienstag zu der Protestaktion "Gehörlosengeld jetzt!" aufgerufen haben.

Der Traum vom Wunschberuf

"Als ich damals meine Mittlere Reife bestanden hatte, wollte ich eigentlich Psychologe werden. Das war mein Traumberuf. Aber mir wurde gesagt, ich muss erst mal das Abitur machen. Das konnte ich nicht machen", so Hollweck. Denn Abitur war damals für Gehörlose Personen kaum zugänglich. "Mir haben die anderen Ausbildungsangebote, die es für Gehörlose gab, nicht gefallen, aber ich musste eines auswählen: Zahntechnik. Mit dieser Entscheidung bin ich aber bis heute nicht glücklich. Das belastet mich. Deswegen ist das Gehörlosengeld für mich eine Art Schmerzensgeld oder Entschädigung."