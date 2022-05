Artikel mit Video-Inhalten

Geheimnisvolles Grab in Schnackenwerth entdeckt

In Schnackenwerth im Landkreis Schweinfurt haben Forscher in einer geplanten Neubausiedlung ein rund 4.500 Jahre altes Grab gefunden. Was die Archäologen elektrisiert: Im Grab befanden sich gleich drei Skelette – möglicherweise eine Familie.