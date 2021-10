Geheimnisvolle Stollen lassen Historiker in Regensburg rätseln

Die Stollengänge, die man vor rund zwei Monaten bei Bauarbeiten in der Kirchmeierstraße in Regensburg entdeckt hat, sind am Dienstag, 19. Oktober, Thema bei der Sitzung des Regensburger Stadtplanungsausschusses. Da über die zehn Meter tiefliegenden Gänge keine Dokumentation auffindbar ist, gibt es nur Vermutungen seitens der Historiker, um was es sich bei den Stollen gehandelt haben könnte.

Was ist der Stollen? Fluchttunnel oder Luftschutzbunker?

Während sich einige Experten sicher sind, dass es sich hierbei um einen Fluchttunnel während des Zweiten Weltkriegs handelte, geht der Kelheimer Historiker Peter Schmoll davon aus, dass dies ein ehemaliger Luftschutzbunker sei. Da während des Zweiten Weltkriegs ständig Luftangriffe auf das Eisenbahnnetz erfolgten, vermutet Schmoll, dass sich die damalige Reichsbahn auf eigenen Entschluss den Luftschutzbunker aufbaute, damit sich Menschen dort in Sicherheit bringen konnten.

Allerdings verwundert den Historiker die Tatsache, dass bei den kürzlich entdeckten Stollengängen ein zweiter Zugang fehle. Dies sei ungewöhnlich, so Schmoll. Er gehe davon aus, dass der zweite Eingang damals entweder verfüllt wurde oder dass der Bau bis Kriegsende nicht mehr vervollständigt werden konnte. Schmoll hält es für denkbar, dass am Rand des früheren Bahngeländes weitere Bunker existieren: "Da gibt es sicher noch die eine oder andere Überraschung, die bisher nicht entdeckt wurde."

Wegen Einsturzgefahr: Keine Begehung der Stollen - Drohne hilft

Der Stollen unter der Kirchmeierstraße ist etwa zwei Meter hoch und zwei Meter breit und mit Eisenbahnschwellen seitlich und oben verbaut. Eine Begehung der Stollen wird für zu gefährlich befunden, insbesondere deshalb, weil die Stollenverkleidung aus Holzbohlen völlig morsch ist und der Hohlraum zwischen Deckenbalken und felsiger Firstdecke offensichtlich mit Steinbrocken gefüllt wurde.

Eine Kamerabefahrung und zwei Drohnenbefliegungen konnten auf gewisser Länge Aufschluss über den weiteren Verlauf geben, jedoch konnten zwei Stollenenden nicht bis zum Ende erkundet werden. Damit niemand den Stollen betritt, wurde der Eingang nun zugemauert.

Asphaltschäden kündigen Hohlräume an

Entdeckt wurden die Gänge Mitte August, als man am nördlichen Rand der Kirchmeierstraße Asphaltschäden feststellte, die auf einen größeren Hohlraum zurückzuführen waren. Anschließend wurde eine Notgrabung veranlasst, bei der das Stollensystem entdeckt wurde, das die gesamte Kirchmeier Straße quert, aber auch in der Südfahrbahn längs in beide Richtungen weiter verläuft.

Beim heutigen Stadtplanungsausschuss wird unter anderem über die Maßnahmen, die zur Erkundung und zur dauerhaften Beseitigung der Hohlräume erforderlich sind, diskutiert. Ziel wird eine dauerhafte und schadensfreie Verfüllung der Stollen sein.

Die Tiefenlage und das zu verfüllende Volumen lassen einen erheblichen Aufwand und hohe Kosten erwarten. Allein für die nun anstehenden Untersuchungen der Stollengänge rechnet die Stadt mit Kosten von rund 50.000 Euro. Zu den Kosten für die Beseitigung beziehungsweise der Verfüllung der Stollen kann zum jetzigen Stand der Untersuchungen keine Aussage getroffen werden, heißt es seitens der Stadt.