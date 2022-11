Geheimnisverrat: Geldstrafe für Landtagsabgeordneten Graupner

Der AfD-Landtagsabgeordnete Richard Graupner aus Schweinfurt ist vom Landgericht Schweinfurt wegen "Verrat eines Dienstgeheimnisses" zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen á 165 Euro verurteilt worden. Vor seinem Alltag als Politiker war Richard Graupner Polizist. In dieser Funktion hatte er Zugang zum internen Polizeisystem - und soll Infos daraus an einen Bekannten weitergegeben haben.

Bei dem Verfahren handelte es sich um ein Berufungsverfahren. Der Freispruch aus einem vorangegangenen Amtsgerichtsverfahren Mitte Oktober 2021 wurde aufgehoben. Der 59-jährige Graupner nahm das Urteil ohne sichtbare Regung auf.

Laut Richter ein reiner Indizienprozess

Mit dem Urteil blieb das Gericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die hatte in ihrem Plädoyer eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 200 Euro gefordert. Die Verteidigung forderte erneut Freispruch.

Der Vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung, dass das Gericht in dem reinen Indizienprozess ohne einen einzigen unmittelbaren Beweis ohne Zweifel davon überzeugt sei, dass Graupner noch in seiner Zeit als Polizeihauptkommissar und Leiter einer Fahndungsgruppe bei der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck die Information einer sogenannten Erstmeldung der Polizei an einen Bekannten weitergegeben hatte.

LKA-Beamte im Zeugenstand

Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts hatten die Ermittlungen ins Rollen gebracht, weil ein Zeuge ihnen erklärte, dass sich ein Eintrag von ihm im polizeilichen Erfassungssystem geändert habe. Da er Freunde bei der Polizei habe, sei ihm das am Telefon vorgelesen worden, erklärten die Beamten als Zeugen vor Gericht. Aus Sicht des Gerichts zeigten im Prozess eingeführte Whatsapp-Protokolle auch, dass zwischen Graupner und dem Zeugen ein freundschaftliches Verhältnis bestand. Abfrageprotokolle haben aus Sicht des Gerichts auch ergeben, dass Graupner nur einer von drei Abfragern innerhalb der Polizei auf das Informationssystem der Behörde gewesen sei. Bei zwei Sachbearbeitern habe es dienstliche Interessen dafür gegeben. Diese hatten jedoch keinen persönlichen Bezug zum Angeklagten. Graupner hatte aus Sicht des Gerichts in der Sache kein dienstliches Interesse, jedoch den Kontakt zu dem Zeugen.

Details zu einer Polizei-Ermittlung weitergegeben

Graupner soll 2018 dem oben erwähnten Zeugen und Bekannten, gegen den wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte nach einer Wohnungsdurchsuchung und wegen Körperverletzung eines Polizeibeamten ermittelt wurde, den Inhalt einer internen polizeilichen Erstmeldung über den Vorfall mitgeteilt haben. Diesen Vorwurf sah das Landgericht jetzt als Verrat eines Dienstgeheimnisses und verurteilte Graupner zu der Geldstrafe.

Bekannten mit mehreren Informationen versorgt

2017 soll Graupner diesem Bekannten zudem zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche den Halter eines Autos sowie die Privatadresse einer Person mitgeteilt haben. Da diesem Bekannten diese Daten nach Darlegung eines berechtigten Interesses auch auf anderem Weg rechtmäßig zugänglich gewesen wäre, wurde Graupner für diese vom Gericht gesehene Ordnungswidrigkeit zu einer Geldstrafe von 150 Euro verurteilt. 2017 soll Graupner ebenfalls demselben Bekannten die Adresse eines Mannes mitgeteilt haben, dessen Hund wiederum den Hund des Bekannten angegriffen haben soll. Auch für diese vom Gericht gesehene Ordnungswidrigkeit wurde Graupner zu einer Geldstrafe von 150 Euro verurteilt.

Landtag hob Graupners Immunität auf

Im Dezember 2020 hatte der Bayerische Landtag die Immunität Graupners aufgehoben. Im Winter wurde er erneut zum unterfränkischen Bezirksvorsitzenden der AfD gewählt. Bis um 30. September 2021 war Graupner stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Bayerischen Landtag. Bis heute ist er Mitglied im Ausschuss für Kommunales Fragen, Innere Sicherheit und Sport.