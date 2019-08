Geheimnisumwitterte Ruinen: NS-Bauten im Wald bei Oberhausen

Spurensuche in einem großen Buchenwald zwischen Donauwörth und Neuburg an der Donau, genauer: zwischen den Orten Oberhausen und Burgheim: Die Heimatforscher Mini Forster-Hüttlinger, Horst Schwark und Roland Holzmayr führen uns zu den Ruinen des sogenannten "Geheimlabors". So nennt man es zumeist im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, denn ein offizieller Name ist nicht bekannt.

Forschung für Flugbenzin

Ab 1942 wurden Teile der "Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, Abteilung Kraftstoffprüfung" von Berlin hierher verlegt. Die Wissenschaftler sollten hier an der Herstellung von Zusätzen für Flugbenzin forschen, zum Beispiel damit es in großen Flughöhen flüssig blieb. Horst Schwark führt uns zu einem Ort, an dem einstmals ein langgezogenes Forschungsgebäude stand. Der Keller ist bis zur Kellerdecke noch erhalten, allerdings stark überwuchert. Die Grundrisse der Zimmer im Erdgeschoss sind sogar noch erkennbar, mehr sieht man aber nicht mehr.