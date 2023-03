Geheimnis um das Brautpaar der Landshuter Hochzeit wird gelüftet

Für zwei junge Menschen geht heute ein Traum in Erfüllung. Am Nachmittag gibt der Verein "Die Förderer" bekannt, wer in die Rollen von Braut und Bräutigam bei der diesjährigen Aufführung des traditionsreichen Historienspiels "Landshuter Hochzeit 1475" schlüpfen darf. Die beiden werden wie immer im Mittelpunkt der diesjährigen Aufführung mit rund 2500 Darstellern in historischen Gewändern stehen.

Paar wird auf Pressekonferenz vorgestellt

Das Brautpaar wird auf Vorschlag des Besetzungsausschusses in Abstimmung mit dem Vorstand des Vereins "Die Förderer" aus allen Bewerbern der Landshuter Hochzeit ausgewählt. Extra bewerben kann man sich für diese beiden Rollen nicht. Heute Nachmittag wird das Paar im edlen Kostüm bei einer Pressenkonferenz öffentlich präsentiert. Dann wissen alle, wer bei der diesjährigen Aufführung in die Rollen und Kostüme von Herzog Georg dem Reichen und der polnischen Königstochter Hedwig übernehmen darf.

Brautpaar im Mittelpunkt des Historienspiels

Das Brautpaar wird von Ende Juni an im Fokus des großen Historienspiels stehen. Nicht nur bei den großen sonntäglichen Hochzeitszügen durch die Stadt, sondern auch bei den vielen anderen Veranstaltungen zur Landshuter Hochzeit steht das Brautpaar fast immer im Mittelpunkt.

Besucher aus der ganzen Welt erwartet

In dem Historienspiel wird die Hochzeit von Herzog Georg dem Reichen von Bayern-Landshut mit Hedwig von Polen im Jahr 1475 nachempfunden. Vom 30. Juni bis zum 23. Juli werden dazu wieder einige hunderttausend Besucher aus der ganzen Welt in Landshut erwartet.

Die Landshuter Hochzeit findet normalerweise alle vier Jahre statt. Wegen der Corona-Pandemie war die Spielzeit 2021 ausgefallen und auf 2023 verschoben worden. Etwa 2500 Mitwirkende sind bei dem gut dreiwöchigen Spektakel dabei.