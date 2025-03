Geheimnis gelüftet: So sieht das Bühnenbild am Nockherberg aus

"Wir würden das Thema des Stücks verraten, wenn wir dazu was sagen." Bis zuletzt hatten die Autoren des Singspiels am Nockherberg sich in Schweigen gehüllt, wenn es um die Kulisse ging, auf der die Politikerinnen und Politiker in diesem Jahr derbleckt werden. "Es wird bunt" - das war der einzige Hinweis, den sich das Team entlocken ließ. Nun geben die Macher einen Tag vor dem großen Auftritt einen Ausschnitt der Bühne preis. Und sie geben einen Einblick in die Gästeliste.

Blau-weiß dominiert - es wird bayerisch

"Ein Wadl für Deutschland", diesen Titel trägt das Singspiel in diesem Jahr. Die Bühne ist getreu dem bayerischen Motto gestaltet: Die Farben blau und weiß dominieren, in der Mitte prangt ein gewaltiger Löwe mit einer Krone, in der Ecke eine Breze und ein Portrait König Ludwigs. Die Sterne und Lichter am oberen Rand erinnern an ein Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest – oder eine Zirkusarena?

Welche Gäste werden erwartet?

Wenn die Schauspieler auf der Bühne Witze über die Polit-Prominenz machen, blicken sie dabei häufig in die Gesichter derer, die durch den Kakao gezogen werden. Auch in diesem Jahr wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der ersten Reihe sitzen, wie ein Ausschnitt aus der Gästeliste verrät. Ebenso sein Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Dorothee Bär, die in diesem Jahr erstmals als Rolle im Singspiel auftaucht, hat ebenfalls ihre Teilnahme zugesagt. Aus der Bundespolitik wird Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt erwartet.

Nockherberg am 12. März live im BR Fernsehen

Zu sehen ist die Starkbierprobe inklusive Fastenrede und Singspiel am 12. März live ab 19 Uhr im BR Fernsehen. Im Anschluss läuft ab 22 Uhr die Gesprächsrunde "Sauber derbleckt". Alle Videos zum Nockherberg mit Highlights, Liedern und besonderen Momenten gibt es außerdem in der ARD Mediathek.