Geheime LKA-Fan-Datenbank: Fananwalt spricht von Skandal

Das bayerische Landeskriminalamt führt eine eigene Datenbank, um über die Gewaltbereitschaft von Fußball- und Eishockeyfans mehr herauszufinden. Ihr Name: "EASy Gewalt und Sport". Das Nürnberger Sportmagazin Kicker hatte als erstes über die Ausmaße dieser geheimen Datenbank berichtet und geschrieben, dass auch 556 Einträge Fans des 1. FC Nürnberg betreffen.

Fananwälte fordern Abschaffung der bayerischen Fan-Datei

Viele der eingetragenen Fans wissen nichts von ihrer Registrierung in der Datenbank. Der Nürnberger Fananwalt Ralf Peisl bezeichnet diese bislang geheime LKA-Datei über "gewaltbereite" Fußballfans einen Skandal.

Die Arbeitsgemeinschaft der Fananwälte in Deutschland zeigt sich empört darüber und fordert in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme eine Abschaffung dieser bayerischen Fan-Datei. Ralf Peisl sagt dazu im BR-Interview: "Es ist alles sehr ungreifbar und deswegen würden wir als Arbeitsgemeinschaft Fananwalt wünschen, dass diese Datei als Ganzes abgeschafft wird, und man – wenn man eine solche Datei begründet – eine Datei erstellt, die mit transparenten Grundsätzen arbeitet."

Forderung nach Transparenz

Peisl fordert, dass, "die Leute aktiv darüber informiert werden, dass sie eingetragen werden und wann sie eingetragen werden.“ Er frage sich, wie jemand klarstellen soll, dass womöglich etwas Falsches über die eigene Person registriert wurde, wenn man gar nicht wisse, dass man in der Datenbank aufgeführt ist.

Wie das federführende Polizeipräsidium München dem BR auf Anfrage bestätigte, gibt es diese Datei seit dem 24. Januar 2020. Sie umfasst momentan knapp über 1.600 Personen. Die Rechtsgrundlage dafür ergebe sich aus dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz. Eine Übertragung dieser Daten auf andere Datenbanken der bayerischen Polizei würde nicht stattfinden, hieß es in der schriftlichen Mitteilung.

1. FC Nürnberg betroffen über Clubfans in Datei

Der 1. FC Nürnberg und die Spielvereinigung Greuther Fürth geben an, von der Existenz der "EASy Gewalt und Sport"-Datenbank aus den Medien erfahren zu haben und möchten sich dazu noch nicht äußern. Allerdings zeigte sich der 1. FC Nürnberg auf einer Pressekonferenz am Freitag betroffen, dass die Clubfans die größte Gruppe von Fans eines Vereins sind, die in der bayerischen Datei erfasst werden.