Geheime LKA-Datei "EASy GS" über Fußballfans aufgetaucht

Strafverteidigerin Martina Sulzberge kann "nur den Kopf schütteln", wie sie selber sagt. "Bayern, das in allem fortschrittlich vorangehen will, geht mit dieser geheimen und großen Datei in die falsche Richtung." Erst im Juni hatte der BR exklusiv über die bundeweite "Datei Gewalttäter Sport" (DGS) berichtet, die in den Augen einiger Politiker und Anwältinnen intransparent geführt werde. Jetzt kam heraus: Bayern führt darüber hinaus eine zusätzliche geheime Akte, über die bislang die Öffentlichkeit nichts und die noch viel größer ist.

Grüne: Größer, intransparenter, undurchsichtiger

Per Zufall sei man auf die bayerische Akte gestoßen, teilen die Landtagsgrünen mit. Ein bayerischer Fußballfan wollte wissen, ob er in der bundesweiten Datei "Gewalttäter Sport" (DGS) geführt wird. Plötzlich tauchte ein bislang unbekannter Name auf: "Easy SG". Eine parlamentarische Anfrage der Grünen brachte Klarheit:

Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) führt eine eigene Sport-Gewalttäter-Datei, die weitaus "größer, intransparenter und undurchsichtiger" ist als die bundesweite Akte. So zumindest sieht es Max Deisenhofer, der sportpolitische Sprecher der Landtagsgrünen.

Er kritisiert den Zweck der Datenbank, die es erst seit 2020 gibt, als "unverständlich", da die Zahl der Delikte und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Fußballspielen in Bayern seit Jahren kontinuierlich zurückgehe und spricht von einer "gewaltigen Datenmenge".

"Unkontrollierter Sammelwut Tür und Tor geöffnet"

Tatsächlich beobachtet das LKA dreimal so viele bayerische Fußballfans wie der Bund. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums hervor. Demnach werden in der bundesweiten Datei 450 bayerische Sportfans, meist aus der Fußballszene, gelistet. In der bislang unbekannten Datei "EASy SG" sind es 1.644 Fans. Benachrichtigt wird man über einen Eintrag nicht.

Auch der Vorsitzende der Koordinationsstelle Fußballfans, Volker Goll, empört sich: Einer „unkontrollierten Sammelwut“ sei damit "Tür und Tor" geöffnet. "Wenn man hört, dass hier dreimal so viel drinstehen wie in der ohnehin umstrittenen Datei "Gewalttäter Sport", setzt das dem Ganzen nochmal eins drauf."

Ganze Szene unter Generalverdacht?

Volker Goll stellt eine schwerwiegende Vermutung an: Angesichts der Zahl 1.644 liege der Verdacht nahe, so Goll, dass eine ganze Szene unter Generalverdacht gestellt, beobachtet wird und kriminalisiert werde. Goll meint die Hooligan- und Ultra-Szene im Fußball.

In der Tat geht die Bayerische Staatregierung derzeit von rund 1.800 Fans der Kategorie B und C aus. Also Fans, die entweder gewaltbereit oder gewaltsuchend sind.

Das deckt sich in etwa mit der Zahl der "EASy SG"-Eintragungen von rund 1.600. Hinzu kommt, dass in der Datei laut Staatsregierung eigentlich Eishockey- und Fußballfans erfasst sein sollten. Tatsächlich findet man aber keinen einzigen Eishockeyfan in den "EASy SG"-Listen.

Intransparente Beobachtung von Bewegungsprofilen

Die Grünen gehen noch einen Schritt weiter und sprechen von einer "Schubladen-Datei" mit alten gesammelten Daten, mit denen man Erkenntnisse über einen ganzen Personenkreis und deren Bewegungs- und Zugehörigkeitsprofile erlangen möchte. Mit Blick auf Bayern ist die Akte aber nicht nur datenträchtiger als die bundesweite Schwester.

Die Eintragungskriterien sind zudem niederschwelliger. So muss im Gegensatz zur bundesweiten Datenbank bei der bayerischen Variante nicht unbedingt eine Straftat, wie Landfriedensbruch, Beleidigung oder eine Gewalttat, vorliegen, geht aus Unterlagen des Innenministeriums hervor, die dem BR vorliegen.

Verdacht, jemand könnte straffällig werden, reicht aus

In einer schriftlichen Antwort des Innenministeriums heißt es zu den Eintragungskriterien: Die Speicherung von Fans erfolge "nicht auf Basis eines einzelnen relevanten Sachverhalts, sondern auf Grundlage einer sogenannten Individualprognose."

Laut Strafverteidigerin Martina Sulzberger bedeutet das, dass allein schon der Verdacht, jemand könnte in Zukunft eine Straftat begehen, ausreicht, um in der Datei zu landen und beobachtet zu werden. Eben je nach individueller Prognose eines Polizisten.

Grüne: Ausbau der Vorratsdatenspeicherung

Zudem dürfen laut der Grünen-Anfrage viel mehr Daten eingetragen werden als in der bundesweiten Akte, beispielsweise einzelne Stadionbesuche, Bewegungsprofile, Lichtbilder, Aufenthaltsorte. "Unter Präventionsarbeit im Sport verstehen wir Grüne vieles, sicher aber nicht einen Ausbau der Vorratsdatenspeicherung", so Deisenhofer.

Auch Volker Goll kritisiert, dass hier die politische Prioritätensetzung verrutscht sei: "Es ist nicht mehr klar, was für unseren Staat eine Gefahr darstellt und was nicht, zumal es in diesem Bereich eine professionelle ausgebaute Fanarbeit gibt, die ständig mit den Fans Kontakt hat."

Speicherung bis zu zehn Jahre

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Löschungs- und Speicherkultur dieser Datei. Bis zu zehn Jahre darf gespeichert werden, doppelt so lang wie bei der bundesweiten Akte. Eine Austragung und Löschung erfolge laut Innenministerium nur, wenn dem "keine fachlichen Gründe entgegenstehen."

Hier sollten jedoch keine fachlichen, sondern juristische Gründe relevant sein, sagt Strafverteidigerin Martina Sulzberger. "In Bayern ist wohl nicht mehr ausreichend, wenn ein Mensch freigesprochen beziehungsweise ein Verfahren eingestellt wurde", so Sulzberger.

Speicherung spricht gegen Unschuldsvermutung

Dies spreche gegen die Unschuldsvermutung, findet Sulzberger: "Ich muss einem Menschen die Schuld nachweisen, ansonsten, ist er unschuldig und in dieser Datei ist es genau andersrum, da muss der Mensch seine Unschuld beweisen." Zum Nutzen der Datei antwortete das Staatsministerium Bayern:

Die Datei "EASy GS" diene der "Gewinnung von personenbezogenen Erkenntnissen über Zusammenhänge und Verbindungen zwischen den Angehörigen gewaltbereiter Szenen". Anwältin Martina Sulzberger findet, dass sich auf diese Weise sich die Fronten zwischen Polizei und Fußballfans noch verhärten.