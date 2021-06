Geheim bleibt geheim: Die geheimnisvollen Figuren von Hammelburg

Es war der Oster-Montag im Jahr 2000. Dichter Nebel hing in den Wäldern oberhalb von Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen. Nichts ahnend waren die ersten Wanderer auf Höhe der Kanzel unterwegs, einem Aussichts-Plateau über den Weinbergen. Doch sie waren nicht allein: Durch den verfliegenden Nebel sahen sie eine junge Frau an der äußersten Kante des Felsens stehen. Sie rührte sich nicht und antwortete auch nicht. Schnell merkten die Wanderer, dass die Frau nie antworten würde – denn sie war aus Beton.

Erste Figur: Frau mit langem Kleid aus Beton

Die lebensgroße Frauen-Statue hat lange Haare und trägt ein langes Kleid. Sie hält ein Buch und blickt aufs Saale-Tal. Ihr Gewicht wird auf 250 Kilo geschätzt. "Die Hammelburger waren sehr überrascht und neugierig und haben geraten: Wo kommt sie her? Wer hat sie errichtet? Man ist nie darauf gekommen und es ist bis heute völlig unbekannt", berichtet Gäste-Führerin Christiane Schmied.

Amalberga soll Männer aus Rache in die Tiefe gestürzt haben

Schnell kocht die Gerüchte-Küche. Die Hammelburger geben ihr den Namen Amalberga. Der Name geht auf eine historische Figur zurück, die um 500 gelebt haben soll. "Die historische Amalberga war mit einem Thüringer König verheiratet. In dieser Zeit wurden die Thüringer von den Franken besiegt. Aus Rache dafür soll sie reiche adelige Franken auf ihr Schloss auf dem Hammelberg gelockt und sie bezirzt haben. Dann soll sie die Männer den steilen Abhang hinab gestürzt haben", so Schmied.

Zweite Figur: "Philosoph" mit Thron wiegt über 600 Kilo

Die Figur der Amalberga auf der Kanzel blieb nicht allein: Ein Jahr später kam ein älterer Mann dazu, der auf einer Art Thron sitzt und ebenfalls in die Ferne blickt. Etwa hundert Meter entfernt von der Frauen-Statue. Das Gewicht der Figur, zusammen mit dem Thron aus Sandstein und Muschelkalk, dürfte bei über 600 Kilo liegen. In ihm vermuteten die Hammelburger zuerst Goethe, der sich von einem Spaziergang ausruht. Heute wird er "der Philosoph" genannt. Manchmal hat er sogar eine Flasche Bier dabei oder trägt eine Corona-Maske.

Es folgen eine Frau und ein kleiner Junge

Im Oktober 2002 wird eine weitere Figur entdeckt: eine Frau in einem blauen Kleid, die aussieht, als würde sie tanzen. Seit Juli 2003 wird sie von einem kleinen Jungen begleitet. Jetzt wirkt es so, als würde sie das Kind an der Hand führen. Die beiden Figuren wiegen etwa 300 und 100 Kilogramm.

Amalberga verschwindet und taucht als neue Figur wieder auf

Die Figur der Amalberga ist im Jahr 2014 genauso mysteriös verschwunden, wie sie aufgetaucht ist. "Die Figur war etwas angewittert, das Gewand und die Haare waren leicht rissig. Dann war sie von heute auf morgen weg. Alle haben überlegt: Wo ist sie hingekommen? Hat sie der Künstler renoviert?" Ein paar Jahre später ist an der gleichen Stelle eine neue Frauen-Figur aufgetaucht: Gleiche Haltung, aber anderes Gewand und ihre Haare sind zu einem Zopf gebunden.

Herkunft der Figuren und Künstler bis heute nicht offiziell bekannt

Die geheimnisvollen Figuren von Hammelburg sind ein Besucher-Magnet und locken viele Touristen ins Saale-Tal. Doch bis heute ist nicht bekannt, wie die Figuren auf den Berg gekommen sind und dort an schwer zugänglichen Stellen befestigt wurden, über Nacht und ohne Zeugen. Auch der oder die Künstler sind bis heute unbekannt.

Hammelburgerin: "Geheimnisvolle Figuren sind ein Mysterium"

"Die waren plötzlich nacheinander da", erzählt eine Hammelburgerin. "Wo sie herkommen, weiß keiner. Die müssen einen Aufzug gehabt haben, um sie aufzustellen. Das ist wirklich ein Mysterium. Bis heute hat sich keiner zu Erkennen gegeben, der die Figuren hingestellt hat", so eine andere Passantin.

Gästeführerin: Urheber müssen Hilfe gehabt haben

Auch Gästeführerin Christiane Schmied kann nur mutmaßen. Dadurch dass die Figuren mehrere hundert Kilo schwer sind, müssen die Leute Gerätschaften und Hilfe gehabt haben, vermutet sie. "Es müssen mehrere Menschen gewesen sein und sie müssen irgendwas zum Transport gehabt haben, einen Kran zum Beispiel. Aber es hat sie niemand beobachtet", so Schmied.

Gerüchteküche in Hammelburg kocht seit Jahren

Gerüchte zu dem Künstler oder den Künstlern gibt es viele. "In Westheim gibt es zum Beispiel einen Steinmetz. Der hat den Blick auf den Hammelberg. Vielleicht war ers. An der Musik-Akademie war ein anderer Steinmetz tätig. Dessen Arbeiten ähneln den Figuren auf dem Hammelberg. Aber es kam wirklich nie was raus", so Schmied.

Kannte der frühere Bürgermeister das Geheimnis der Figuren?

Es kursiert auch das Gerücht, dass der frühere Bürgermeister Arnold Zeller alles wusste. Er soll den Künstlern sogar mal einen Preis überreicht haben. Doch das Geheimnis hat er inzwischen mit ins Grab genommen. Aber war er wirklich der einzige, der das Geheimnis gekannt hat?

Hammelburger wissen es, verraten es aber nicht

"Wir wissen es schon. Aber wir dürfen und wollen es nicht sagen. Das soll ein Geheimnis bleiben. Wir lassen die Leute von außerhalb darüber spekulieren – und sie dürfen dabei gerne unseren Wein trinken und unseren Hammelburger Dätscher essen", so zwei Hammelburger Urgesteine auf dem Marktplatz. Und so schweigen die Hammelburger auch weiterhin, genauso wie ihre geheimnisvollen Figuren.

💡 Wie findet man die geheimnisvollen Figuren von Hammelburg?

Ein möglicher Wander-Weg beginnt am Parkplatz des Hammelburger Krankenhauses. Dieser Panorama-Weg führt durch die Weinberge, vorbei am Kolping-Stein und dem Startplatz der Gleitschirm-Flieger auf dem Hammelberg. Die geheimnisvollen Figuren stehen dann auf der rechten Seite am Waldrand: der Philosoph, die Frau mit dem kleinen Jungen und die Frau mit dem langen Kleid und dem Buch, die auf das Saale-Tal blickt. Vor allem bei der Frau mit dem Kind muss man genau hinschauen zwischen den Kiefern und den Blaubeer-Sträuchern, dass man sie überhaupt entdeckt. Über den Kamm des Heroldsbergs geht es zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderung ist gut fünf Kilometer lang und bietet eine tolle Aussicht auf das Tal der fränkischen Saale. Auch der Hammelburger Terroir f ist einen Abstecher wert.

(Ein Tipp von BR-Reporterin Christiane Scherm und der Tourist-Information Hammelburg)