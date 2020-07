Westliches Niederbayern: Zahl der Neuinfektionen steigt deutlich

In den Landkreisen Dingolfing-Landau und Landshut steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter an. Nach Tests im privaten Umfeld von zwei positiv getesteten Berufsschülern in Dingolfing sind nun sieben neue Fälle bekannt. In Ergolding im Kreis Landshut wurden aus einer Firma bisher elf neue Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Weitere Tests stehen noch aus.

Infektionsgeschehen im Kreis Dingolfing-Landau

Der Landrat des Kreises Dingolfing-Landau, Werner Bumeder (CSU), erklärte: "Wir haben auch in den aktuellen Fällen ein örtlich eingegrenztes und nachvollziehbares Infektionsauftreten. Die erforderlichen Maßnahmen sind erfolgt." Den Angaben zufolge wurden die Infizierten unverzüglich in Quarantäne geschickt und weitere Kontaktpersonen ermittelt. Landrat Bumeder bittet die Bevölkerung, weiterhin Rücksicht zu nehmen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen einzuhalten, sieht in der aktuellen Entwicklung aber keine zunehmende Infektionsgefahr.

An der Berufsschule in Dingolfing steht nach wie vor eine Klasse unter Quarantäne. Weitere Maßnahmen an der Schule seien nicht notwendig, da sich die Neuinfektionen auf das private Umfeld der Schüler beschränken. Aktuell sind im Landkreis Dingolfing-Landau 31 Corona-Fälle bekannt. Damit zählt der Landkreis momentan zu den Kreisen mit den höchsten Zahlen an Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurden 251 Fälle registriert.

Neuinfektionen in Stadt und Landkreis Landshut

In Stadt und Landkreis Landshut stehen alle elf positiv auf Covid-19 getesteten Menschen in Zusammenhang mit einem metallverarbeitenden Betrieb in der Marktgemeinde Ergolding. Das bestätigte ein Sprecher des Landratsamtes auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Die gesamte Belegschaft der Firma war am Freitag auf Covid-19-Infektionen getestet worden. Von rund 70 Mitarbeiter liegen die Testergebnisse bereits vor, im Lauf des Tages sollen die restlichen rund 30 Testergebnisse eingehen.

Mitarbeiter des Gesundheitsamts am Landratsamt Landshut haben damit begonnen, die Betroffenen zu informieren und möglichst viele Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Für die elf positiv getesteten Corona-Fälle und ihre Angehörigen ist Quarantäne angeordnet worden. Unter den Verdachtsfällen ist auch ein Schüler. Für morgen ist in Landshut auch wieder eine routinemäßige Untersuchung der Mitarbeiter im Schlachthof geplant.