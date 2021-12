"Geh wieder in dein Land zurück" – Alltagsrassismus bei Kindern

"Geh wieder in dein Land zurück." Das hat ein Mitschüler in der Grundschule zu ihr gesagt, erzählt Chanel – obwohl sie in Deutschland geboren ist. "Der hat mich meistens genervt wegen meiner Hautfarbe und hat mich anders behandelt als die anderen Mädchen", so die 11-Jährige in ihrem Kinderzimmer im Münchner Umland. Zum Glück sind ihre Freundinnen ihr zur Seite gestanden. Mit dem Bayerischen Rundfunk will Chanel über ihre Geschichte sprechen, um auf Rassismus aufmerksam zu machen: "Dass man auch weiß, dass es manche Kinder gibt, die darunter leiden."

Besonders betroffen: Kinder mit dunkler Hautfarbe

Fast sieben von zehn Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte erleben Alltagsrassismus in Deutschland – und so gut wie alle mit dunkler Hautfarbe. Das ergibt eine repräsentative Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk (IZI). Häufig betroffen sind auch muslimische Kinder.

Zu Alltagsrassismus gehört etwa die ständige Frage nach der wirklichen Herkunft, Witze und stereotype Zuschreibungen oder das vermeintliche Kompliment: "Du sprichst aber gut Deutsch". Manchen mag das harmlos erscheinen. Suggeriert werde damit aber ständig: "Du bist anders als wir. Du gehörst nicht so recht dazu. Du bist was Exotisches", sagt die IZI-Mitarbeiterin Manda Mlapa. Das sei verletzend – gerade in einem jungen Alter, in dem Kinder dazugehören möchten.

Wenn sich der Sitznachbar rassistisch äußert

Die Studie dokumentiert ein breites Spektrum an Alltagsrassismus: Kinder berichten von Beleidigungen wie "schwarze Pest" oder "braune Schokolade". Davon, dass Mitschüler sie nicht mitspielen lassen. Dass ihnen Menschen in die Haare fassen wollen oder ihren Hijab anstarren. Dass sie als hässlich bezeichnet werden oder sich andere über das Herkunftsland ihrer Eltern lustig machen. Manche erleben sogar tätliche Angriffe.

Beleidigungen kommen in den meisten Fällen von Gleichaltrigen. Aber auch Lehrer sind vor Rassismus nicht gefeit. Manda Mlapa berichtet von einem 12-Jährigen, der sich wegen der türkischen Herkunft seines Vaters immer wieder zur dortigen Kultur äußern soll – vor der ganzen Klasse. "Er freut sich über ehrliches Interesse, gerne in einem Gespräch unter vier Augen. Aber dieses vor der Klasse Besondert-Werden, das stört ihn ganz besonders." Viele Kinder haben Strategien gefunden, um mit Rassismus umzugehen – von schlagfertigen Antworten übers Ignorieren bis hin zur Solidarität unter Freunden. Aber: Viele fühlen sich mit Alltagsrassismus alleingelassen. Die Wissenschaftlerinnen fordern deshalb ein besseres Unterstützungssystem – und dringend mehr Aufklärung über Rassismus.