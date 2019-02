Gegner von Fahrverboten demonstrieren in München

Es ist die erste offizielle Demonstration gegen Fahrverbote in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Initiatoren bezweifeln die Legitimation der drohenden Fahrverbote. "Diese Fahrverbote fußen auf willkürlich festgelegten und wissenschaftlich stark umstrittenen Grenzwerten und falsch aufgestellten Luftmessstationen, die oft viel zu dicht an der Straße, Kreuzung oder Ampel platziert werden", heißt es in einer Erklärung von "Mobil in Deutschland e.V.".

250 Demonstranten in München erwartet

Den Initiatoren zufolge wären in München rund 250.000 Dieselbesitzer betroffen. Dennoch werden nach Schätzungen nur rund 250 Teilnehmer zu der Demo erwartet. Stattfinden wird sie auf der Grünfläche an der Ecke Sonnenstraße/Schwanthalerstraße. Dort steht eine der Luftmessstationen, deren Aussagekraft die Veranstalter der Demo bezweifeln.

Am vergangenen Wochenende hatten in Stuttgart Autofahrer gegen Fahrverbote demonstriert. Mehr als 2.000 Teilnehmer waren gekommen.

Wer sind die Initiatoren?

Veranstalter der Demo ist ein deutschlandweit tätiger Automobilclub und Verkehrsverein mit Sitz in München. Der Verein wurde unter dem Namen "Mobil in München e.V." im Jahr 1992 als Interessensgemeinschaft für Mobilität und Infrastruktur in der Stadt München gegründet. 2009 gab sich der Verein den Namen "Mobil in Deutschland e.V." und ist seitdem bundesweit als Automobilclub tätig. Zweck des Vereins ist bis heute nach eigener Angabe die Erhaltung und Förderung der Mobilität aller Bürger und die Reduzierung von Verkehrsverboten.

Verkehrswende bis 2025

Das Münchner Bündnis für saubere Luft betont, dass auch nach den Messungen der Stadt der Stickoxid-Grenzwert noch immer an rund 20 Prozent der Messstellen überschritten werde. Das Bündnis aus Verbänden hatte das erfolgreiche Bürgerbegehren "Sauba sog i" initiiert, das vom Stadtrat angenommen wurde und München zu einer Verkehrswende bis 2025 verpflichtet.

OB Dieter Reiter ist weiter gegen Fahrverbote

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat vergangene Woche noch einmal sein Nein zu Fahrverboten bekräftigt. Für die vier Messpunkte, an denen die Grenzwerte überschritten werden, müsse man sich etwas einfallen lassen, sagte Reiter dem Bayerischen Rundfunk. Letztendlich müssten andere Wege als Fahrverbote gesucht werden.