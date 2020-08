Gegner des Industriegebiets in Gerbrunn übergeben Unterschriften

500 Unterschriften haben die Initiatoren mindestens gebraucht, 729 sind es geworden. Eine Bürgerinitiative will in Gerbrunn bei Würzburg ein neues Industriegebiet verhindern. Dafür haben sie Unterschriften gesammelt, um ein Bürgerbegehren zu erwirken.

Hauptkritikpunkt der Gegner: Für die Industriefläche soll der Lebensraum von Zauneidechsen, Fledermäusen oder Schlingnattern weichen. Außerdem befürchtet die Bürgerinitiative Lärm und Staub. Denn in dem Industriegebiet soll unter anderem Bauschutt recycelt werden.

Biotop bei Gerbrunn gefährdet

Die Unterschriften hat die Bürgerinitiative nun an Bürgermeister Stefan Wolfshörndl übergeben. Im Wesentlichen geht es ihr um den Erhalt des Biotops, das nun dem Industriegebiet weichen soll. "Diese Biotopfläche ist sehr wertvoll, hier leben streng geschützte Tierarten", sagt Mitinitiatorin Beatrix Radke. "Wir denken, dass wir es uns nicht mehr leisten können, angesichts von Artensterben und Klimawandel, solche Flächen zu vernichten."

Bürgermeister verspricht Bäume zu pflanzen

Der rund 6.500 Einwohner zählenden Gemeinde geht es vor allem um lokale Wirtschaftsförderung. Die Verwaltung will einem ortsansässigen Bauunternehmen, das seit etwa 60 Jahren in Gerbrunn existiert, die Chance geben, sich zu erweitern. Für das eingestampfte Biotop will die Gemeinde an anderer Stelle Ausgleichsflächen schaffen, sagt Bürgermeister Stefan Wolfshörndl. Für jeden Baum, der gerodet werden müsse, soll ein neuer gepflanzt werden. Außerdem würde sich die Belastung durch Lärm und Staub im gesetzlichen Rahmen halten.

Bereits seit über zwei Jahren arbeitet die Gemeinde nach eigenen Angaben an dem Bebauungsplan. "Wir wollen einem örtlichen Unternehmen die Chance geben, im Ort zu bleiben", sagt der Bürgermeister. "Wir wissen, dass es ein Eingriff in die Natur ist, haben es abgewogen und sind der Auffassung, dass es dort trotz aller Probleme verträglich umzusetzen ist."

Streit um das Industriegebiet geht weiter

Der Streit um das geplante Industriegebiet geht nun in die nächste Runde. Die Gemeinde überprüft zunächst, ob alle Unterschriften gültig sind und ob auch die Fragestellung ordnungsgemäß ist. Dann wird die Gemeinde noch darüber entscheiden, ob sie ein Ratsbegehren dagegen setzt oder nicht. Im Herbst könnte es dann den Bürgerentscheid geben, bei dem alle Wahlberechtigten in Gerbrunn entscheiden können, ob das Industriegebiet kommt oder nicht.