Gegen "XXL-Landtag": Bündnis sammelt Unterschriften

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl hat ein Bündnis von FDP, dem bayerischen Bund der Steuerzahler und dem Bund der Selbstständigen eine Initiative gestartet, um den Landtag zu verkleinern. Sie wollen dafür nun mindestens 25.000 Unterschriften sammeln, um ein entsprechendes Volksbegehren beantragen zu können.

FDP fordert "schlankes und effizientes" Parlament

Laut FDP-Chef Martin Hagen droht das bayerische Parlament ähnlich wie der Bundestag "zum XXL-Landtag" zu werden. Die Bayerische Verfassung sieht 180 Parlamentarier vor, aufgrund von Ausgleichsmandaten sind es derzeit 205. Prognosen zufolge könnte der Landtag nach der Landtagswahl im Herbst 2023 auf rund 220 Abgeordnete anwachsen. Hagen betonte heute, die Bürger wollten ein "schlankes und effizientes" Parlament. Das hätten auch Umfragen gezeigt, wonach 68 Prozent der Befragten die Ziele des Volksbegehrens unterstützten. Bei einer internen Umfrage unter seinen Vereinsmitgliedern kommt der Bund der Steuerzahler in Bayern sogar auf 90 Prozent Zustimmung.

Bund der Steuerzahler warnt vor teurem Landtag

Die Vizepräsidentin des Steuerzahler-Vereins, Maria Ritch, spricht von einem "aufgeblähten" Parlamentarismus der "schwerfällig, bürokratisch und langsam" sei. Jeder bayerische Abgeordnete koste den Steuerzahler rund 1,5 Millionen Euro pro Legislaturperiode. Eine Summe, die das Bündnis reduzieren will.

Der Gesetzentwurf für das Volksbegehren sieht deshalb vor, dass die Verfassung so geändert wird, dass nicht mehr - wie jetzt - 180 Abgeordnete als Sollgröße festgelegt sind, sondern nur noch 160 Parlamentarier. Auch die Wahlkreise sollen neu zugeschnitten werden. In der Folge könnten pro Legislaturperiode rund 60 Millionen Euro eingespart werden, rechnet FDP-Chef Hagen vor. Und betont, dass gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise das Verständnis dafür, dass der Politikbetrieb immer größer werde, "natürlich umso geringer" sei. Bayern leiste sich dabei das größte Landesparlament in Deutschland - es sei auch größer als das von Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland.

Im Landtag scheiterte die FDP bislang mit ihrem Vorhaben, das Parlament zu verkleinern. Von den anderen im Maximilianeum vertretenen Parteien wird das Bündnis auch jetzt nicht unterstützt, einzig die AfD zeigt inhaltlich Sympathie.

Aigner: "Demokratie muss es wert sein"

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) lehnt das Vorhaben strikt ab. Im BR24-Interview betont sie, der Landtag habe bereits in den 1950er Jahren rund 200 Angeordnete gezählt, als in Bayern mit acht Millionen Einwohnern deutlich weniger Menschen lebten, als heute mit etwa 13 Millionen. Und sie macht eine andere Rechnung als das Bündnis auf: Pro Jahr koste das Parlament jeden Bürger rund 13 Euro. "Demokratie, glaube ich, ist das wert". Aufgeblähte Strukturen sieht Aigner nicht: "Wir sind ein sehr agiler Landtag mit sogar zwei Untersuchungsausschüssen, bei denen manche Fraktionen Mühe haben, diese mit Abgeordneten zu besetzen", so Aigner.

In Richtung FDP, die derzeit mit 11 Abgeordneten die kleinste Fraktion im Landtag stellt, sagte die CSU-Politikerin, die Partei suche wohl ein Thema, "um auf sich aufmerksam zu machen vor der Wahl", weil sie Angst habe, ob sie "überhaupt wieder in den Landtag reinkommen".

Die Liberalen liegen in Umfragen derzeit bei rund 5 Prozent.

Antrag auf Volksbegehren erst bei 25.000 Unterschriften möglich

Um den Antrag für ein Volksbegehren stellen zu können, muss das Bündnis nun erst einmal 25.000 Unterschriften sammeln. Eine zeitliche Frist gibt es dafür nicht. Sollte das Innenministerium das Volksbegehren nach einer rechtlichen Überprüfung zulassen, müssten sich dann innerhalb von zwei Wochen zehn Prozent der Stimmberechtigten in Bayern eintragen. Nimmt das Bündnis auch diese Hürde, wären Staatsregierung oder Landtag am Zug den Gesetzentwurf umzusetzen. Andernfalls würden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert bei einem Volksentscheid darüber abzustimmen.