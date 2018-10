31.10.2018, 09:21 Uhr

Gegen Wohnungsmisere: Verband stellt Forderungen vor

Es war eines der Schlüsselthemen der Landtagswahl: bezahlbarer Wohnraum. Was die Politik in Zukunft dafür tun soll, und welche Reformen notwendig sind, darüber will der Verband der bayerischen Wohnungsunternehmen in Nürnberg informieren.