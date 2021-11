Gegen Wirtshaussterben: Genossenschaft in Giggenhausen gegründet

Weil sich kein Käufer für die Immobilie gefunden hat, drohte dem "Metzgerwirt", der Dorfwirtschaft in Giggenhausen im Landkreis Freising, das Aus. Das will die Dorfgemeinschaft um jeden Preis verhindern. Die Giggenhausener wollen die Dorfwirtschaft nun selbst kaufen und verpachten. Dabei sind sie jetzt einen großen Schritt vorangekommen: Gestern Abend haben sie eine Genossenschaft gegründet.

Eine Million ist schon zugesichert

Die derzeitige Wirtin und Eigentümerin will aus gesundheitlichen Gründen aufhören und verkaufen – allerdings nicht an irgendwelche Immobilieninvestoren, die nur am Gebäude oder dem Grundstück interessiert sind. Der "Metzgerwirt" soll ein bayerisches Wirtshaus und damit Treffpunkt für Vereine und das ganze Dorf bleiben. Dafür will die neue Genossenschaft sorgen.

Mehr als 200 Mitglieder haben bei der Gründung schon unterschrieben. Als Nächstes müssen sie ihre Anteile zeichnen und vor allem Geld überweisen. Mehr als eine Million Euro sollten da zusammenkommen. Das ist zumindest die Summe, die Privatleute, Firmen und Vereine per Absichtserklärung schon im Vorfeld in Aussicht gestellt hatten. Gebraucht werden allerdings 2,5 Millionen Euro und deshalb auch ein Kredit.

16 Pacht-Interessenten in engerer Auswahl

Um die Pacht haben sich 80 Interessenten beworben, 16 sind in die engere Wahl gekommen. Die abschließenden Gespräche führt jetzt der bereits gewählte Vorstand der neuen Genossenschaft, die auch noch weiter Mitglieder aufnimmt.