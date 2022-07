Gegen Wildparker: Städte prüfen Abstellflächen für E-Scooter

Städte und Scooter-Verleiher wollen dem Wildparken Einhalt gebieten und haben sich zum Teil schon auf Parkzonen geeinigt wie in Erlangen und München. Andere Städte warten noch ab oder sind bereits in Verhandlungen.

München hat rund 40 Parkzonen eingerichtet

Wer seinen E-Scooter in der Münchner Altstadt außerhalb der ausgewiesenen Flächen parkt, der muss sich auf eine Verwarnung gefasst machen. Seit Mai hat die Landeshauptstadt rund 40 Abstellzonen für die Elektroroller eingerichtet – vor allem am Rand der Fußgängerzone, in der ohnehin nicht gefahren werden darf.

Rund 70 Verwarnungen hat die Stadt wegen "behindernd auf Gehwegen abgestellter E-Scooter" (in der Regel 20 Euro) im ersten Halbjahr verteilt. Mit den Extra-Parkflächen soll diese Zahl nun kleiner werden. Grundsätzlich dürfen – wenn es keine vorgeschriebenen Parkzonen gibt – die Roller genauso wie Fahrräder auf Gehwegen abgestellt werden. Dazu verlangen manche Verleiher ein Foto, hochgeladen in der Nutzer-App, auf dem erkennbar ist, dass der Roller andere nicht behindert.

E-Scooter blinkt beim Falschparken

Per GPS-Positionsbestimmung ist bei manchen Verleihern ausgeschlossen, dass ein Nutzer den Roller außerhalb der Parkzonen abstellen will. Dann verweigert die Scooter-Elektronik, dass die Leihe beendet wird – und die Gebührenuhr läuft weiter. Manchmal blinken die Roller auch rot, wenn sie in verbotenen Zonen abgestellt werden.

Erlangen verzeichnet Beschwerde-Rückgang

Auch in Erlangen hat man bereits Erfahrungen mit E-Scooter-Parkzonen gesammelt. Zudem wurden im gesamten Stadtgebiet sogenannte Abstellverbotszonen ausgewiesen. "Hinzu kommen virtuelle Parkzonen einiger Anbieter, die von der Stadt durch Abstellverbotszonen drumherum eingehegt sind," teilte die Stadt dem BR mit.

Seit Einrichtung der Zonen ist die Anzahl der Beschwerden über Wildparker in Erlangen rückläufig. Zudem haben sich die Verleiher in einem Kooperationsvertrag dazu verpflichtet, "im Falle von verkehrsbehindernden oder verkehrsgefährdenden E-Scootern unverzüglich zu reagieren, im Falle von defekten oder falsch abgestellten Fahrzeugen innerhalb von sechs Stunden." In München patrouillieren von den Verleih-Firmen gemeinsam zusammengestellte Fußgruppen, um Verstöße gegebenenfalls sofort zu korrigieren. Denn sie sind auf gute Zusammenarbeit mit der Stadt angewiesen, die die Lizenzen für das E-Scooter-Geschäft vergibt.

Nürnberg will Roller-Zahl verringern, Würzburg optimistisch

Die Stadt Nürnberg will die Anzahl von E-Scootern sogar verringern. Dazu hat der Verkehrsausschuss Höchstgrenzen beschlossen. In der Altstadt sollen die Verleihfirmen ab Frühjahr 2023 künftig nur noch 1.000 Elektroroller abstellen dürfen. In der restlichen Innenstadt ist die Zahl auf gut 2.500 begrenzt. In der neun Sondernutzungsverordnung könnten dann auch spezielle Abstellflächen für E-Scooter festgelegt werden.

In Würzburg gibt es noch keine Pläne für gesonderte Abstellflächen. Die gesamte Fußgängerzone und einige Knotenpunkte sind für parkende E-Scooter tabu. Außerhalb dieser Zonen dürfe man überall parken, so die Stadt zum BR.

Ingolstadt will Testbetrieb abwarten

Mit "durchschnittlich etwa drei Beschwerden pro Monat" (ohne Dunkelziffer) sei die Situation in Ingolstadt "relativ übersichtlich", teilte ein Stadtsprecher mit. Feste Standorte seien derzeit weder für das Aufstellen noch für das Abstellen der Elektroroller vorgesehen. Aber: "Entsprechende Pilotflächen für einen Testbetrieb als zentrale Abstellfläche befinden sich in Abstimmung."

Die sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge dürften wie Fahrräder vornehmlich auf Gehwegen parken – und zwar so, dass "eine freibleibende nutzbare Gehwegbreite von mindestens 1,5 Metern gegeben ist" und niemand behindert werde.

Augsburg: Lösung bis Jahresende, Regensburg: kein Zeitplan

Die Stadt Augsburg befindet sich derzeit noch in "intensiven Abstimmungsgesprächen mit den Anbietern über eine Selbstverpflichtung. Eine Lösung soll bis Ende des Jahres gefunden werden." Wie eine solche Selbstverpflichtung beim Parken von E-Scootern aussehen könnte, dazu hielt sich die Stadt bedeckt.

In Regensburg bewertet man die Zusammenarbeit mit den Verleihern als zufriedenstellend. Die beiden in der Uni-Stadt aktiven Anbieter "bemühen sich, die Nutzerinnen und Nutzer zu einem ordnungsgemäßen Abstellen anzuhalten." Gleichwohl überlegt die Stadt, "in Gebieten, wo regelmäßig E-Scooter Fußgänger behindern, Abstellzonen einzurichten". Da hier aber "die Belange des Denkmalschutzes, des Anwohnerparkens und Lieferverkehrs sowie die Belange der Anbieter und Nutzerinnen und Nutzer unter einen Hut zu bringen" seien, gebe es noch keinen Zeitplan.

Passau: Scooter, was ist das?

In der Universitätsstadt Passau hingegen kennt man überhaupt keine Probleme. Grund: Es gibt laut Stadt noch gar keine Verleiher von E-Scootern. Was womöglich auch am Kopfsteinpflaster der Altstadt liegt.