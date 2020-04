30.04.2020, 12:00 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Gegen trockene Haut: Individuelle Handcreme aus der Apotheke

Rissige Haut ist eine Folge der häufigen Desinfektion in Zeiten der Corona-Pandemie. Handpflege ist deshalb besonders wichtig. Auch in einer Apotheke in Bayreuth kann man sich seine eigene Creme anrühren lassen.