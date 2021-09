Gegen Tricks bei Zweitwohnungen: Mittelberg verhängt Bausperre

Zweitwohnungen sind in beliebten Tourismusregionen immer wieder ein Problem, weil sie oft monatelang leer stehen - während Einheimische händeringend nach Wohnraum suchen. Viele Gemeinden erhöhen deshalb die Steuer auf den Zweitwohnsitz massiv.

In Immenstadt gibt es beispielsweise 800 Zweitwohnungen, die Eigentümerinnen und Eigentümer zahlen dafür 20 Prozent der Nettojahreskaltmiete an Steuern. Damit steigt der Druck, die Wohnung wirklich zu nutzen - oder sie zu verkaufen.

Das Investorenmodell aus dem Kleinwalsertal

In der benachbarten Gemeinde Mittelberg im österreichischen Kleinwalsertal geht die Kommune einen anderen Weg: Seit 1990 sind dort Zweitwohnungen eigentlich verboten, doch kreative Investoren umgehen das Verbot mit einem speziellen Modell. Dabei kaufen Investoren Hotels, renovieren sie oder bauen neu. In den Hotels werden Zimmer zu einzelnen Wohnungen zusammengelegt und je an einzelne Interessenten weiterverkauft.

Die wiederum vermieten ihre neue Immobilie an eine Hotelvermietungsgesellschaft, die die Räumlichkeiten an Gäste vergibt. Die Eigentümer können die Wohnung auch selbst nutzen, als Gast. Damit umgehen sie die Zweitwohnsitzsteuer, die im Kleinwalsertal und in vielen Orten im Allgäu üblich ist.

Modell bringt zusätzliche Einnahmen

Aber nicht nur das: Sie kommen so nämlich überhaupt erst an eine Zweitwohnung, die dann auch noch Einkommen einbringt. In Mittelberg gibt es laut Gemeinde nämlich schon seit Beginn der 1990er Jahre überhaupt keine Möglichkeit mehr einen Zweitwohnsitz zu erwerben. Gegen dieses Modell geht die Vorarlberger Gemeinde Mittelberg jetzt vor.

Investoren dürfen nicht mehr im Kleinwalsertal bauen

Sie hat eine Bausperre erlassen, die am Montag per Verordnung beschlossen wurde. Nach Angaben der Verwaltung betrifft diese Sperre alle noch nicht bewilligten Bauanträge im gesamten Kleinwalsertal, die etwas mit Investoren zu tun haben. "Wir wollen das nicht, wir wollen nicht ausverkauft werden", sagte Mittelbergs Bürgermeister Andreas Haid dem BR.

Gesetz soll auch auf Landesebene gelten

Für zwei Jahre gilt die Verordnung und betrifft zunächst nur die neuen Bauvorhaben. Deshalb habe die Gemeinde auch keine Handhabe, wenn jemand ein altes Hotel kauft, zerteilt und später weiterverkauft, so die Verwaltung. Dafür soll nun bald ein Gesetz auf Landesebene erlassen werden. Mit Interesse blicken auch die Allgäuer Nachbargemeinden nach Vorarlberg, wie eine Lösung gegen den "Ausverkauf" aussehen könnte.