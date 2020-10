Gegen Stromtrasse: Protest-Aktion mit Flugzeug bei Elfershausen

Mit einer besonderen Aktion wollen die Rhöner Bürgerinitiativen am Sonntagnachmittag gegen die geplante Stromtrasse P43 demonstrieren. Ein Flugzeug mit einem Banner wird zwischen 15.00 und 16.00 Uhr über den Landkreis Bad Kissingen und entlang der A7 fliegen. Auf dem Banner ist die Aufschrift "P43 Trasse Nein!" zu lesen.

Aktion in der Luft und auf Social Media

"Wer das Flugzeug mit dem Protest-Banner sieht, soll ein Foto machen und in den sozialen Medien teilen", heißt es von der Bürgerinitiative "Der Gegenstrom Elfershausen". Dazu sollen die Fotografen die Hashtags #wirsagengemeinsamNEIN, #RhönerBIs #keineTrassedurchdieRhön verwenden. So wollen die Bürgerinitiativen den Protest in den Himmel und auf Social Media verlagern.

Demo bei Elfershausen wegen Corona-Zahlen abgesagt

Ursprünglich war auch eine Protest-Aktion am Stappberg bei Elfershausen geplant. Wegen der gestiegenen Corona-Zahlen im Landkreis Bad Kissingen ist diese abgesagt worden. "Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Rhöner Bürgerinitiativen und des Landkreises haben wir uns leider entschieden, aufgrund der steigenden Infektionszahlen die Bodenaktion abzusagen", sagte Vorsitzender Markus Stockmann.

Bürgerinitiativen wollen keine Stromtrasse durch die Rhön

An der Protestaktion sind auch die Bürgerinitiativen aus Bad Brückenau und Schondra beteiligt. Die Stromtrassengegner befürchten, dass die Fulda-Main-Leitung P43 durch das Unesco-Biosphärenreservat Rhön und entlang der A7 verlaufen wird. "Die Drehstromtrasse von Mecklar nach Bergrheinfeld soll in die Bundesbedarfsplanung übernommen werden. Damit erhält das Projekt gewissermaßen Gesetzescharakter", heißt es von der BI Elfershausen.