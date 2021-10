Gegen Schild geprallt: Schwer verletzt nach Unfall in Haßbergen

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Thüringen war am Samstagmorgen bei Maroldsweisach in den Haßbergen in Richtung Eckartshausen unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr durch einen Graben und prallte an einer Böschung gegen einen Wegweiser, bevor es auf der Fahrerseite im Straßengraben liegen blieb.

Fahrer schwer verletzt

Der 58-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Bei der Alarmierung waren die Rettungskräfte zunächst davon ausgegangen, dass der Mann in seinem Auto eingeklemmt sei und rückten mit mehreren Feuerwehren und Rettungswagen an. Erst beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der 58-Jährige nicht eingeklemmt war.

Der Mann konnte mithilfe anderer Verkehrsteilnehmer aus dem stark beschädigten Auto gerettet werden. Verkehrsteilnehmer und Feuerwehrleute leisteten Erste Hilfe, der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in das Klinikum nach Coburg. Die Polizei ermittelt nun, weshalb es zu dem Unfall gekommen ist.