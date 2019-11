Gegen Sanka geschlagen: Jugendliche behindern Rettung in Cham

Rund ein Dutzend angetrunkener Jugendlicher hat am Montagabend einen Rettungseinsatz in Cham behindert. Wie die Polizei mitteilt, waren Rettungskräfte zum Chamer Parkdeck am Floßhafen, einem beliebten Treffpunkt für Jugendliche, gerufen worden.

Mädchen musste behandelt werden

Mehrere minderjährige Mädchen mussten ärztlich versorgt werden, weil sie alkoholbedingt zum Teil nicht mehr ansprechbar waren. Eines der Mädchen musste im Rettungswagen behandelt werden. Das wollten die restlichen Jugendlichen aber verhindern und randalierten und schlugen gegen das Einsatzfahrzeug. Die alarmierte Polizei konnte die aufgebrachten Jugendlichen dazu bewegen, das Parkdeck zu verlassen.

Betrunkener kam in Ausnüchterungszelle

Lediglich ein betrunkener 21-Jähriger aus Treffelstein folgte dem Platzverweis nicht. Der junge Mann kam zur Ausnüchterung mit zur Dienststelle. Da ihm aber nicht nachgewiesen werden konnte, gegen den Sanka geschlagen zu haben und auch keine Beule am Wagen festzustellen war, wurde der 21-Jährige nicht angezeigt.

Immer wieder Angriffe auf Rettungskräfte

Wie der Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilt, würden Vorfälle, bei denen Rettungskräfte behindert oder sogar angegriffen werden, jedes Wochenende mehrfach vorkommen. Dass sich Jugendliche allerdings an einem normalen Wochentag zum Alkohol trinken treffen, sei aber ungewöhnlich, so der Sprecher.