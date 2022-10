Gegen Regime im Iran – Demo vor der Nürnberger Lorenzkirche

"Menschen haben ein Recht auf Demokratie"

Bei der Demonstration waren Frauen und Männer unterschiedlichen Alters dabei, auch einige Menschen aus Deutschland solidarisieren sich mit den Iranerinnen und Iranern. Eine junge iranische Auszubildende, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte, erzählt, die Menschen im Iran hätten genauso ein Recht auf eine Demokratie, wie die Menschen in Europa und Deutschland. Auch wenn es vielleicht manche in Deutschland nicht mehr hören könnten: "Wir können leider nicht aufhören, wir können erst aufhören, wenn wir die gleichen Rechte haben, wie die Leute in Europa. " Es gebe aber auch Kraft zu sehen, dass hier so viele Menschen gemeinsam das Gleiche wollen.

Aufruf durch iranischen Aktivisten

Zu den weltweiten Protesten hatte der iranische Oppositionelle Hamed Esmaeilion in den sozialen Medien aufgerufen. Der Schriftsteller und Zahnarzt lebt in Kanada und ist mittlerweile einer der führenden Aktivisten gegen das iranische Regime. Er sprach auch bei der Groß-Demo am vergangenen Wochenende in Berlin, zu der rund 80.000 Menschen aus ganz Europa gekommen waren. Auch gestern gingen Tausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße, allein in Düsseldorf waren es rund 3.000.

Regime im Iran soll gestürzt werden

Seit dem Tod von Mahsa Amini Mitte September wehren sich viele Menschen im und außerhalb des Irans. Es geht dabei mittlerweile nicht mehr nur um Frauenrechte, sondern darum, das Regime zu stürzen. Die 22-jährige Iranerin starb am 16. September im Krankenhaus in Teheran, nachdem sie durch die "Sittenpolizei" festgenommen worden war. Sie soll gegen die strengen Kleidervorschriften verstoßen haben. Vieles deutet daraufhin, dass Polizisten auf ihren Kopf eingeprügelt haben, wodurch sie schließlich zu Tode kam. Ihr Tod hat weltweit für Entsetzen gesorgt und eine Bewegung in Gang gebracht, die sich gegen das autoritäre Regime im Iran richtet.