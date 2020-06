Gegen Rassismus: Graffiti in Marktheidenfelder Schule

"Love", "Peace", "Stop Racism" oder "Same Rights" haben die Schülerinnen und Schüler der Fach- und Berufsoberschule in Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart an eine Wand in ihrem Pausenhof gesprüht. Mit diesem großen und bunten Graffiti wollten sie ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Das Kunstwerk haben sie zusammen mit ihrer Kunstlehrerin Beatrice Barrois erstellt. Als "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" war das Grundthema für das Graffiti schnell gefunden. Durch die aktuellen Diskussionen rund um Rassismus und Polizeigewalt in Amerika hat das Thema an Bedeutung gewonnen.

Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung

Dass das Graffiti genau jetzt fertig gestellt ist, ist allerdings eher Zufall. Die Idee dafür hatten die Schüler schon zu Schuljahresbeginn. Da ging es bei einem Brainstorming zunächst darum, wie man die Gleichwertigkeit aller Menschen und den Einsatz gegen Rassismus und Diskriminierung gestalterisch umsetzen kann. Die ersten Skizzen fügten die Schülerinnen und Schüler zu einem Gesamtbild zusammen. "Wir hoffen, den Schülern und Schülerinnen durch dieses Graffiti die hohe Bedeutsamkeit von Toleranz, Akzeptanz, gegenseitiger Wertschätzung und sozialem Engagements täglich in Erinnerung zu rufen", sagte Kunstlehrerin Beatrice Barrois.

Graffiti als Teil der Umbaumaßnahmen

Im Rahmen der Renovierungs- und Umbaumaßnahmen an der FOS/BOS wurde ein Teil der Hauswand für eine spätere künstlerische Gestaltung vorgesehen. Rund sieben Tage haben die Schüler mit ihrer Kunstlehrerin Beatrice Barrois den Entwurf umgesetzt, erschwert durch die Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Insgesamt acht große Töpfe Farbe benötigten sie für die Umsetzung des Graffitis.

