Gegen Rassismus: 20.000 Menschen bei "Silent Demo" in München

Bei der "Silent Demo" gegen Rassismus auf dem Münchner Königsplatz haben sich am Nachmittag laut Angaben der Veranstalter und der Polizei 20.000 Menschen beteiligt. Ein Großteil der Protestierenden trug schwarze T-Shirts.

Ursprünglich war die Demonstration nur für 200 Menschen zugelassen, der Andrang der - vor allem jungen - Demonstranten war aber so groß, dass die Münchner Polizei auch weitere Menschen einließ, die außerhalb eines mit Zäunen abgesperrten inneren Bereichs standen.

Minutenlanges Knien und Schweigen für George Floyd

Zu Beginn der Kundgebung, die von einer großen Anzahl von Polizeibeamten begleitet wurde, sind immer wieder "Black Lives Matter"-Sprechchöre angestimmt worden. Danach knieten alle Protestierenden zum Gedenken an George Floyd für acht Minuten und 46 Sekunden still nieder, um an die Zeit zu erinnern, die der US-Amerikaner das Knie eines Polizisten in seinen Nacken gedrückt bekam - solange, bis er starb.