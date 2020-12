Gegen Quarantäneauflagen verstoßen? Polizei ermittelt gegen Arzt

Die Kriminalpolizei Deggendorf ermittelt gegen einen Arzt aus dem Landkreis Regen, der gegen Quarantäneauflagen verstoßen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, wurden diese Woche seine Praxisräume durchsucht und Beweismittel sichergestellt.

Vorwurf: Trotz Quarantäne Patienten behandelt

Dem Arzt wird vorgeworfen, am 16. Dezember Patienten in seiner Praxis behandelt zu haben, obwohl er bis einschließlich 17. Dezember in Quarantäne hätte bleiben müssen. Laut BR-Informationen war der Allgemeinmediziner selbst an Covid-19 erkrankt.

BR-Informationen: Arzt ist "Corona-Leugner"

Das Landratsamt hatte einen Hinweis bekommen, worauf die Polizei eingeschaltet wurde, heißt es. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf dauern an. Wie der BR weiter erfahren hat, ist der Mediziner ein "Corona-Leugner" und war schon bei mehreren Anti-Corona-Demos in Regen dabei.

Landkreis Regen hat bayernweit höchste Inzidenzzahl

Der Landkreis Regen ist seit Wochen stark von Corona betroffen. Tagelang war der Inzidenzwert des Bayerwald-Landkreises deutschlandweit am höchsten. Die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner hochgerechnet innerhalb der letzten sieben Tage liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Kreis Regen heute bei 589 und erreicht damit erneut den "Spitzenwert" in ganz Bayern.