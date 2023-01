Gegen Missbrauch: Opfer fordern Strategie der Staatsregierung

Ohne konkrete Ergebnisse, aber nicht unzufrieden, gehen die Vertreter der Betroffenenbeiräte der bayerischen Bistümer nach ihrem gut zweistündigen Gespräch durchs Drehkreuz aus dem Münchner Justizpalast. Zum ersten Mal waren sie, die als Kinder und Jugendliche selbst sexuellen Missbrauch erlebt haben, eingeladen bei einem Vertreter der Bayerischen Staatsregierung.

Justizminister Georg Eisenreich (CSU) hatte zum Gespräch gebeten, nachdem die Rufe der Opfervertreter aber auch von Grünen und FDP im Bayerischen Landtag nach einem staatlichen Eingreifen bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im kirchlichen Kontext immer lauter geworden waren.

Justizminister mit Sympathie für Interessen der Betroffenen

Bei einem Besuch im Rechtsausschuss des Landtags hatte Eisenreich Anfang Dezember seine persönliche Sympathie bekundet, dafür eine unabhängige bayernweite Ombudsstelle einzurichten. Und er hatte Versäumnisse der Justiz eingeräumt, weil diese vor dem Jahr 2018 nicht proaktiv Akten aus den Bistümern speziell aus dem Erzbistum München und Freising angefordert habe - trotz Vertuschungs- und Verjährungsgefahr.

Ähnlich zugewandt und an der Seite der Opfer gibt sich Eisenreich laut Betroffenenvertretern auch beim Gespräch am späten Montagnachmittag im Justizpalast. "Positiv, sehr ehrlich und sehr offen", beschreiben sie den Austausch.

Der Sprecher des Betroffenenbeirats im Bistum Passau Rolf Fahnenbruck betont, zum ersten Mal seien die Opfer "öffentlich angehört worden, beim Versuch Gerechtigkeit für die Betroffenen herzustellen".

Der Minister selbst will sich nach dem Treffen nicht äußern. Es habe sich erst einmal nur um ein Kennenlernen und Gedankenaustausch gehandelt, heißt es aus seinem Haus.

Hoffnung und hohe Erwartungen bei den Betroffenen

Doch Eisenreich hat offenbar Hoffnungen bei den Betroffenen geweckt: Dass der Staat sich doch für sie interessiert und einsetzen will, obwohl es aus der Regierung zuletzt mehrfach geheißen hatte, die Aufarbeitung sei "eine innerkirchliche Angelegenheit".

Tatsächlich arbeitet jede Diözese mit Hilfe einer bei den Bistümern angesiedelten so genannten "Unabhängige Aufarbeitungskommission" (UAK) selbst auf. Deren Mitglieder können zwar theoretisch und teilweise auf Vorschlag der Staatsregierung berufen werden, doch bislang hat sich die Staatsregierung dort so gut wie nicht eingemischt und nur dann Vorschläge gemacht, wenn Diözesen auch aktiv danach gefragt hatten. Das zeigt die Antwort des Kultusministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsgrünen.

Richard Kick, Sprecher des Betroffenenbeirats im Erzbistum München, jedenfalls erwartet nach dem Treffen mit Justizminister Eisenreich nun Fortschritte bei der Aufarbeitung und beim Vorgehen Bayerns gegen sexuellen Kindesmissbrauch: "Wenn da jetzt ein anderer großer Mitspieler unsere Interessen mitverfolgt, dann sehe ich das schon als einen großen Schritt, den wir Anfang 2023 gehen".

Kirche, Schulen, Vereine: der Staat als "Wächter"?

Der konkrete Wunsch der Betroffenen: Dass die bayerische Politik nun bereit ist, aktiv vorzugehen gegen Strukturen, die sexuellen Missbrauch begünstigen, sei es in der Kirche aber auch in anderen Kontexten: im Sport, in Vereinen, Heimen, Schulen.

Es geht um Prävention, um die Begleitung von Betroffenen, um die Verfolgung von Tätern. Und: "Sexueller Kindesmissbrauch muss als Thema in die Gesellschaft", fordert Rolf Fahnenbruck, Sprecher des Betroffenenbeirats im Bistum Passau.

Der Staat habe doch "eine Wächterfunktion - es ist seine Pflicht" sagt Josefa Schalk, Sprecherin des Betroffenenbeirats im Bistum Regensburg und in ihren Worten schwingt Verzweiflung und Verwunderung mit, darüber, dass der Staat sich bislang aus ihrer Sicht nicht verantwortlich gefühlt habe, dafür massiv gegen sexuellen Missbrauch von Kindern vorzugehen.

Sie fordert von Staat und Kirche gleichermaßen, "die uneingeschränkte Unterstützung der Betroffenen". Und ihre Augsburger Kollegin fragt: "Wer sonst als der Staat sollte das denn leisten?"

CSU-Minister uneins über weitere Unterstützung von Betroffenen

Im Rahmen einer Gesamtstrategie gegen sexuellen Missbrauch fordern die Betroffenen eine bayernweite Kontaktstelle - eine Art Ombudsstelle. Doch anders als der Justizminister lehnt seine eigentlich dafür zuständige Parteifreundin, die Bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf, so eine Stelle nach wie vor ab. Jedenfalls ließ ihr Ministerium erst im Dezember wiederholt ausrichten, dass es in Bayern ausreichend unabhängige Anlaufstellen gebe, an die sich Betroffene wenden könnten.

Josefa Schalk aus dem Bistum Regensburg widerspricht: Das treffe vielleicht auf bestimmte Städte zu, Bayern aber sei ein Flächenland. "Schauen Sie doch mal nach Furth im Wald, nach Hof oder nach Bad Reichenhall - da werden sie kein Angebot finden", ärgert sie sich über die Sozialministerin.

Und ihre Kollegin aus dem Bistum Augsburg ergänzt, vielfach würden Betroffene ohne jegliche Unterstützung und Empathie von einer zur nächsten Stelle geschickt. Es sei "ein Dschungel". Hier brauche es andere Strukturen.

Betroffene wollen an der Politik dranbleiben

Aufgeben wollen die Betroffenenvertreter nicht. Ihr Ziel: weitere Gespräche mit Vertretern der Staatsregierung. Ohne "Drücken und Drängen", tue sich nichts, so die Erfahrung von Richard Kick vom Betroffenenbeirat in der Erzdiözese München und Freising.

Er ist optimistisch, weil die Sprecherinnen und Sprecher der sieben bayerischen Betroffenenbeiräte nun einen "Schulterschluss" vorgenommen hätten und die Interessen der Betroffenen nicht nur gegenüber der katholischen Kirche sondern auch gegenüber dem Staat "gemeinsam" vertreten könnten.

Dabei wollen sich die Opfer laut Rolf Fahnenbruck vom Betroffenenbeirat im Bistum Passau selbst einbringen und mithelfen beim Aufbau einer staatlichen Strategie: "Wir wollen und können doch mit unserem Erleben als Betroffene dafür werben, dass Strukturen geschaffen werden, um sexuellen Kindesmissbrauch zu verhindern". Bislang, so seine Erfahrung, sei das immer wieder abgelehnt worden.

Jetzt aber hat der Justizminister die Hoffnung von ihm und anderen neu genährt. Konkrete Planungen oder gar Zusagen für Projekte und Programme gibt es aber noch nicht.