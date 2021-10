Gegen Mikroplastik: Friedberger Schülerinnen hoffen auf Preis

Wie bekommt man Kunststoff-Fasern und damit das Mikroplastik aus dem Waschwasser? Und wo landen die Fasern sonst? Diesen Fragen sind Leonie (17) und Zoë Prillwitz (15) aus Friedberg nachgegangen. Im Rahmen eines Jugend-forscht-Projekts haben sie monatelang getüftelt und schließlich eine einfache Lösung gefunden: einen Mikroplastik-Filter für Waschmaschine und Trockner. Jetzt sind die Schwestern für den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises nominiert.

Mit Gurkenglas und Gummistiefel

Mit roten Gummistiefel watet Zoë vom Ufer des Lochbachs vorsichtig in tiefere Wasser, ihre Schwester Leonie sitzt auf einem großen Stein am Ufer und hält Block und Stift parat. Die Mikroplastik-Forscherinnen sind bei der Arbeit: Regelmäßig gehen die beiden an den Lochbach in der Augsburger Innenstadt, in Gummistiefeln, bei jedem Wetter. Eine Stunde lang hängen sie dann einen selbstgebauten Filter in die Strömung, messen penibel die Fließgeschwindigkeit und nehmen Proben. Zoë zieht ein altes Gurkenglas aus einem Eimer und fährt mit einer schwungvollen Handbewegung einmal durch den lockeren Sand im Bachbett. "Ich nehme zusätzlich eine Sedimentprobe, um rauszufinden, ob sich Mikroplastik im Gewässerboden anlagert", erklärt die Gymnasiastin. Die Probe wird sie später zuhause unter dem Mikroskop auswerten, ebenso den Inhalt des Filters.

Ist das eine Kuschelsocke oder schon Plastikmüll?

Die beiden Schülerinnen forschen seit vier Jahren, wie Mikroplastik in die Bäche, Flüsse und Seen gelangt und wie sich das verhindern lassen könnte. Die Mädchen waren entsetzt, als sie beim Urlaub am Meer erfahren mussten, wie viel Plastikmüll im Wasser treibt. Schnell wurde ihnen aber bewusst, dass auch zuhause der Eintrag von Plastikpartikeln in die Gewässer erheblich ist - und dass auch die eigene Kuschelsocke oder der Lieblingspulli dabei eine Rolle spielen. Die Mädchen fingen an, sich mit dem Thema zu beschäftigten und konnten schnell bei Jugend-forscht-Wettbewerben punkten. Mittlerweile haben die beiden verschiedenste Preise gewonnen mit ihren Untersuchungen. Inzwischen haben sie auch ihre Beprobungen ausgeweitet: Zoës Fazit ist dabei ebenso eindeutig wie erschreckend: "Ich habe Proben auch schon direkt an der Quelle von Bächen genommen, aber auch da Material gefunden. Mikroplastik ist überall."

Die Lösung gibt es bisher nur in Marke Eigenbau

Das Problem ist bekannt: Die kleinen Plastikpartikel, die etwa beim Wäschewaschen durch Abrieb entstehen, können in der Kläranlage nicht aus dem Wasser gefiltert werden. Deshalb hat Leonie einen nachrüstbaren Filter für die Waschmaschine entwickelt. Über mehrere Netzfilter, die sie in den Abwasserschlauch einbaut, holt sie das Partikelmaterial aus dem Abwasser. Der so genannte Filterkuchen sieht dann aus wie ein Stück Filz und kann über den Hausmüll entsorgt werden. Doch Leonie will mehr: Aktuell testet sie einen Mikroplastik-Filter für den Trockner. Den hat sie ebenfalls selbst gebaut - mit Materialien aus dem Baumarkt. Dafür hat sie lange getüftelt: "Das macht dann einfach Spaß, wenn man was hat, wo man sich reinfuchsen kann, wo es nicht heißt, wie in der Schule: friss oder stirb, dein Pech, wenn du es nicht kannst. Sondern man hat was, das man sich komplett selbst erarbeitet. Das sind dann die coolen Sachen".

Interessiert und engagiert, aber nicht langweilig

Neben ihren Forschungen sind Leonie und Zoë ganz normale Teenager. Zoë schwimmt gern, Leonie joggt, beide lieben den Schweinsbraten mit Knödeln ihrer Mutter. Sie gehen gern mit ihren Freundinnen auf ein Eis, können sich kringelig lachen über einen Versprecher, organisieren aber auch einen "Plastikfrei"-Stammtisch und freuen sich, wenn um die Ecke ein Laden eröffnet, der ausschließlich unverpackte Waren anbietet.

Das Ziel : Der Mikroplastikfilter soll in Serie gehen

Für ihr Projekt untersuchen Zoe und Leonie außerdem, welche Art von Plastik im Wasser auftaucht. Nicht nur über die Wäsche gelangt Plastik in die Natur, sondern auch über den Abrieb von Autoreifen oder weggeworfenen Verpackungen. Jetzt hoffen die beiden Mädchen aus Friedberg auf viel Unterstützung beim Publikumsvoting des Deutschen Engagementpreises. Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Mit einer solchen Summe ließe sich viel anfangen, sagt Zoe: "Mit dem Preisgeld könnte man die Filter zur Serienreife bringen, optimieren. Wenn das klappt, das wäre super für die Umwelt." Genügend Engagement für ihren Plan bringen Leonie und Zoe jedenfalls mit, und auch genügend Energie.