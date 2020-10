Gegen Migranten gehetzt? Berufungsverfahren in Würzburg

Etwa ein Jahr nach einem Urteil wegen Volksverhetzung gegen vier Menschen in Würzburg steht am Dienstag die Berufungsverhandlung am Landgericht an. Die Angeklagten sollen beim Würzburger Faschingszug 2017 gegen Flüchtlinge gehetzt haben. Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten gegen das Urteil des Amtsgerichts Würzburg vom September 2019 Rechtsmittel eingelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert höhere Strafen. Die Verdächtigen im Alter zwischen 28 und 61 Jahren hatten in erster Instanz Freisprüche beantragt. Sie waren zu Geldstrafen zwischen 2.200 und 8.400 Euro verurteilt worden. Die drei Männer und eine Frau sollen Syrer als Gruppe dargestellt haben, die nur nach Deutschland komme, um Sexualdelikte zu begehen, begründete der Richter am Amtsgericht seine Entscheidung damals.

Subversive Aktion beim Würzburger Faschingszug

Sie hatten sich schwarz angemalt und für einige Meter in den Umzug gemogelt, hieß es in der Anklage. Sie trugen ein Plakat mit der Aufschrift "Wir wissen genau, abschieben wird uns keine Sau!" Dabei hätten sie den Anschein erweckt, offizieller Teil des Umzugs zu sein. Ein Video von der Aktion wurde auf einer Website und einer Youtube-Seite verbreitet. Die Angeklagten sympathisieren aus Sicht der Staatsanwaltschaft mit der rechtsextremen Kleinstpartei Der Dritte Weg oder sind sogar Mitglied.

100.000 Zuschauer beim Faschingsumzug

Der Würzburger Faschingszug gilt mit jährlich rund 100.000 Zuschauern in den Straßen der Innenstadt als einer der größten Süddeutschlands. Rund 2.000 Akteure nehmen daran teil, fast 140 imposante Prunk- und Motivwagen, Fußgruppen und Musikkapellen wirken mit.

