Gegen Mietpreiswucher: Ein Haus, das keinem gehört

Um einen ovalen Holztisch in einem Nürnberger Vereinsraum sitzen sieben Menschen um die 30 Jahre. Vor ihnen liegen frisch gedruckte Aushänge, am unteren Ende Abreißzettel, die sie mit der Schere voneinander trennen. Mit Hilfe der Aushänge sucht die Gruppe nach einem Haus, das sie kaufen und in ein solidarisches Wohnprojekt umwandeln will. Anika Kreipp ist eine von ihnen und überzeugt von der Idee des solidarischen Wohnens. "So ein Hausprojekt kann man eigenverantwortlich und selbstorganisiert schmeißen", sagt sie. Und das Beste: "Man kann nicht rausgeworfen werden und die Miete selber bestimmen".

Solidarisches Wohnen: Sieben Projekte in Bayern

Die Käufer und späteren Hausbewohner brauchen kein Eigenkapital. Anika Kreipp weiß, wovon sie spricht. Sie war auch beim Kauf des "Krähengartens" dabei, des ersten Syndikatshauses in Nürnberg. Jetzt will sie ein zweites Projekt in der Stadt mit aufbauen.

Und so funktioniert es: Eine Gruppe von Menschen, meist sind es die künftigen Hausbewohnerinnen und -bewohner, wirbt in ihrem privaten Umfeld, bei Familie, Freunden und Bekannten, um Privatkredite. Ist damit ein bestimmter Anteil am Kaufpreis der Wunschimmobilie gedeckt, akzeptiert so manche Bank diesen Grundstock als Grundlage für den Kredit zum Hauskauf. Schon rund 170 Mal deutschlandweit hat das funktioniert. In Bayern gibt es neben dem Nürnberger Krähengarten sechs weitere Syndikatshäuser.

Syndikatshaus: Alternativ, kreativ und solidarisch

Mit dabei sind bei weitem nicht nur junge Menschen: Vom Kleinkind bis zum Rentner, in WGs und Einzelwohnungen leben in den Häusern deutschlandweit ca. 5.000 Menschen. Mit Anika Kreipp und rund 20 anderen Menschen zusammen möchte Annette Schuster künftig im zweiten Nürnberger Syndikatshaus leben.

„Ich stelle mir vor, dass in dem Haus ein alternatives Wohnen stattfindet, das sich nicht nur auf Familienstrukturen bezieht. Sondern dass man auch eher auf einer freundschaftlichen Basis zusammenlebt. Da wird es in meinen Augen sehr kreativ, weil sich viele begegnen, die viele verschiedene Ideen und Meinungen haben. Und man ist da im permanenten Austausch. Auch der Solidargedanke spielt eine große Rolle.“ Annette Schuster, Syndikatsprojekt Nürnberg

Wohninitiative ist an Nürnberger "BND-Villa" gescheitert

Gerade sucht die Initiative nach einem passenden Haus. Darin soll neben Wohnraum möglichst auch Platz für Gemeinschaftsflächen sein, etwa einen Stadtteilladen oder eine Werkstatt. Am Bieterverfahren für die sogenannte "BND-Villa" im Stadtteil St. Johannis sind sie schon einmal gescheitert. Die BND-Villa war einst Nürnberger Ableger des Nachrichtendienstes, dann jahrelang leerstehend und wurde zuletzt vom Bund als Eigentümer versteigert. Wie meist üblich, ging das Haus an den Höchstbietenden – ein Problem für Wohnprojekte. "Weil da auch wieder nur Menschen mit dem größten Geldbeutel den Zuschlag bekommen", ärgert sich Annette Schuster. "Da wird nicht drauf geguckt, da eine Perspektive zu entwickeln, auch eine bessere Sozialstruktur im Viertel aufzubauen." Für Syndikatshäuser eines der größten Hindernisse auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt.