vor 36 Minuten

Gegen Lockdown: Demos in mehreren Städten in Bayern

Sie sehen den Corona-Lockdown als unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte: In etlichen bayerischen Städten haben sich am Sonntag Menschen an "Querdenken"-Demos beteiligt. In München gab es erneut eine Ausnahme bei der Ausgangssperre.