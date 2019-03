Gegen Lebensmittelverschwendung: Neuer "Fair-Teiler" in Hof

Schwarzer Tee, Schokolade bei Laktoseintolerenaz oder Gemüseüberschuss aus dem eigenen Garten: Lebensmittel, die man selbst nicht mehr benutzen kann, aber noch genießbar sind, können ab sofort in Hof abgegeben werden. Und zwar bei einem "Fair-Teiler". Das ist ein öffentlich zugänglicher Ort, an dem in einem Schrank oder Regal Lebensmittel kostenfrei und auf privater Basis weitergegeben werden.

Ort des Teilens

Die Verschwendung genießbarer Lebensmittel einzudämmen ist das Ziel des "Fair-Teilers". Er ist in der Sophienstraße 18 bei der Hofer Diakonie am Park zu finden und basiert auf einer Kooperation zwischen "Foodsharing-Hof & Region" und der Diakonie Hochfranken. Allerdings darf nicht alles in den Fair-Teiler gestellt werden.

"Produkte, die gekühlt werden müssen, dürfen nicht reingestellt werden. Genauso dürfen keine zubereiteten Speisen, wie belegte Brötchen oder Eintöpfe, abgestellt werden." Sebastian Dörner, Botschafter für "Foodsharing in Hof und Region"

Die Verantwortlichen kommen zwei Mal pro Woche zum "Fair-Teiler", um nach dem Rechten zu sehen und gegebenenfalls für Ordnung und Reinigung zu sorgen. Der Standort in der Diakonie am Park sei "eine geeignete Anlaufstelle mit vielen Mitarbeitenden, Klienten und Gästen, die alle mitmachen und teilen können", heißt es seitens der Initiatoren.

Bereits sieben "Fair-Teiler" in Oberfranken

Der "Fair-Teiler" in Hof ist der siebte seiner Art in Oberfranken. Weitere stehen bereits in Bamberg, Coburg und Bayreuth. In Hof ist er jeweils von Montag bis Donnerstag von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Freitags von 09.00 bis 12.00 Uhr, am Wochenende ist der "Fair-Teiler" geschlossen.