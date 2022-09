Topf statt Tonne – Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung

Beim Einkaufen fange es an, sagt Wolfgang Kolenda vom Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) im BR-Interview: Oft werde zu viel eingekauft und nicht dem tatsächlichen Bedarf entsprechend. Außerdem werden Lebensmittel immer wieder falsch gelagert: etwa bei falschen Temperaturen gekühlt oder sie liegen neben anderen Produkten, die sie schneller verderben lassen. Beispielsweise führt das Ethylengas aus Äpfeln dazu, dass in unmittelbarer Nähe gelagerte Bananen schnell braun werden.

Eine Aktionswoche des Zweckverband Abfallwirtschaft Kempten soll helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren.

Zum Artikel: "Millionen Tonnen Lebensmittel landen nach wie vor im Müll"

Der Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum

Oft falsch verstanden werde das Mindesthaltbarkeitsdatum, beklagt Kolenda. Es sei kein Verfallsdatum, vielmehr bedeute es "mindesthaltbar und noch lange weiter". Ein Jogurt könne noch Wochen nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum haltbar sein und gut schmecken. Verbrauchern rät er in solchen Fällen, einfach am Joghurt zu riechen und ihn mit einem kleinen Löffel zu probieren. Vorsichtig zu sein habe auch Vorteile, so Kolenda, der aber kritisiert, dass vieles unbewusst und wie mit dem Autopiloten erledigt werde.

Kolenda appeliert an Verbraucher

Alle Erhebungen zeigten, dass die meisten Lebensmittel in Privathaushalten verschwendet werden, so Kolenda. Das bedeute aber auch, dass jeder einen Beitrag zum Umweltschutz, Ressourcenschutz und Klimaschutz leisten könne. Kolenda betont den Einsatz von Boden, Wasser und Energie, der damit eingespart werden kann. Auch aus Resten könne man oft noch etwas Gutes kochen, meint Kolenda und verweist auf eine App des Bundesministeriums für Ernährung mit mehreren Hundert Resterezepten.

Smoothie-Bike verarbeitet gerettete Lebensmittel

Im Rahmen einer Aktionswoche will der Zweckverband für Abfallwirtschaft zeigen, dass Lebensmittel, die im Handel nicht mehr verkäuflich sind, dennoch genießbar und sehr gut sein könnten. Unter anderem stellt der ZAK ein Smoothie-Bike auf, bei dem man durchs Treten in die Pedale einen Mixer antreibt, der gerettete Lebensmitteln zu Smoothies püriert. Auch das österreichische Bundesland Tirol beteiligt sich an der Aktionswoche.