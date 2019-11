Gegen Gewalt an Frauen: Bayerische Gebäude leuchten orange

Wer an diesem Montagabend in der Großstadt München oder auch in kleinen Orten wie Haibach bei Aschaffenburg unterwegs ist, wird dort exponierte Gebäude orange angestrahlt vorfinden. Dies soll Aufmerksamkeit für den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen schaffen.

In Bayern boten mehrere Gebäude dem Anliegen eine Bühne und erstrahlten orangefarben. So etwa die Allianz Arena, der Olympiaturm und die BMW-Welt in München, die Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen, die Rathäuser in Würzburg und Schweinfurt oder die Sporthalle Haibach.

Daneben wurden in einigen bayerischen Städten auch Gebäude in Orange geschmückt oder aber mit anderen gemeinsamen Aktionen auf die Thematik aufmerksam gemacht. Treibende Kraft hinter den Aktivitäten waren örtliche Zonta-Clubs, die sich für die Stärkung und Unterstützung von Frauen in allen Lebensbereichen stark machen.

Orange symbolisiert den Widerstand gegen Gewalt

Die Farbe Orange steht bei den Vereinten Nationen für den Kampf gegen Gewalt. Am Montag sollte nun besonders Gewalt gegen Frauen thematisiert werden. Name der von UN Women unterstützten Aktion ist "Orange your City" ("Hülle deine Stadt in Orange"). Auch außerhalb Bayerns leuchteten bekannte Gebäude wie die Pyramiden von Gizeh oder das Brandenburg Tor in Berlin in oranger Farbe.

Gewalt gegen Frauen auch in Deutschland häufig

Weltweit, aber auch in Deutschland werden Frauen unablässig Opfer von Gewalttaten. 122 Frauen wurden hierzulande im vergangenen Jahr 2018 von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Die entsprechenden Statistiken zu Gewalt in Partnerschaften stellte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey heute in Berlin vor. Demnach erlebten 144.000 Frauen im gleichen Zeitraum durch aktuelle oder ehemalige Lebensgefährten häusliche Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen. Eine weitere Statistik laut Giffey: "Mehr als ein Mal pro Stunde wurde 2018 eine Frau in der Partnerschaft gefährlich körperverletzt."

Die Fallzahlen in Sachen Partnerschaftsgewalt stiegen damit im Vergleich zu 2017 weiter an, auch wenn die Zahl der Tötungsfälle zurückging. Auch Männer werden Opfer von Gewalt und Drohungen durch ehemalige Partnerinnen und Partner. Mit 26.000 Fällen in 2018 ist dies jedoch deutlich seltener der Fall.

Die Bundesregierung will laut Giffey künftig auch finanziell stärker gegen Gewalt gegen Frauen aktiv werden. Etwa durch mehr Mittel für Frauenhäuser und Beratungsstellen. Außerdem gehe es darum, bereits bestehende Hilfsangebote bekannter zu machen, etwas die bundesweite "Stärker als Gewalt"-Hotline 08000/116016 oder die neuerdings dazu erreichbare Website stärker-als-gewalt.de.