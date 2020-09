vor 37 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Gegen Extremismus im Netz: Augsburg eröffnet Bildungsstelle

Früher wurden rechte Parolen am Stammtisch gedroschen. Heute passiert das immer öfter in Gruppenchats, auch an Schulen oder in sozialen Netzwerken im Internet. Eine neue bayerische Bildungsstelle in Augsburg soll dagegen Konzepte entwickeln.