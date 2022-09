Gegen Einsamkeit im Alter: 20 Jahre "Blaue Blume Schwaben"

Seltener ins Krankenhaus oder ins Pflegeheim

Das Ziel ist, Menschen mit psychischen Krankheiten möglichst früh zu erreichen. Denn je früher man eine solche Krankheit erkennt, desto mehr kann man dagegen tun. Das hat der Einrichtungsleiter in 20 Jahren in der "Blauen Blume" immer wieder beobachten können: "Die Menschen bleiben länger selbstständig und werden nicht so früh pflegebedürftig", sagt Wolfgang Vater. "So können sie das Krankenhaus, aber auch das Pflegeheim vermeiden. Die meisten Menschen wollen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Und wir können ihnen dabei helfen."

Gemeinschaft tut gut

Roswitha Hofmann und Fred Joseph kommen regelmäßig in die "Blaue Blume". Für die beiden Senioren ist die Einrichtung eine feste Anlaufstelle geworden. "Ich bin einfach gern hier, weil ich spüre, dass es mir guttut", erzählt die 74-Jährige. "Ich kann dann besser laufen, besser denken und vergesse nicht mehr so viel wie sonst."

Fred Joseph ist nach dem Tod seiner langjährigen Lebensgefährtin vor einem halben Jahr zum ersten Mal in die "Blaue Blume" gekommen. Er schätzt besonders, dass er hier Menschen trifft, die alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und er genießt die Gesellschaft beim Malen in der Kunstgruppe. "Es ist ein super Ausgleich und es macht Spaß", sagt der 80-Jährige. "So lange es geht, so lange ich mobil bin, möchte ich hierherkommen."

"Blaue Blume Schwaben" als Vorbild

Träger der "Blauen Blume" ist der Bezirk Schwaben. Die Einrichtung arbeitet eng mit dem Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren zusammen. Vor der Corona-Pandemie haben 200 Senioren, auch aus dem Umland, die Einrichtung jede Woche besucht. Derzeit sind es ungefähr halb so viele. Nach wie vor ist das Angebot wegen der Pandemie etwas eingeschränkt.

Das Konzept der "Blauen Blume Schwaben" hat in der Region Schule gemacht: In Mindelheim gibt es seit 15 Jahren eine Zweigestelle. In Augsburg ist mit "Pikasso" eine ähnliche Einrichtung entstanden.