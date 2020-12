Gegen einsame Weihnachten: Schnelltests für Heimbesucher

Um Angehörigen einen Weihnachtsbesuch in Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen, werden Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes und weiterer Organisationen über die Feiertage Corona-Schnelltests für Besucher von oberpfälzer Senioren- und Pflegeheimen durchführen. Heimbewohner dürfen derzeit täglich höchstens von einer Person besucht werden, die zudem einen negativen, aktuellen Coronatest braucht.

Mehrere Teststationen an den Feiertagen

Das Bayerische Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund richten zum Beispiel in den Oberpfälzer Landkreisen Amberg-Sulzbach und Tirschenreuth über Weihnachten mehrere Teststationen ein. In Amberg, Sulzbach-Rosenberg und Auerbach haben sie vom 24. bis 26. Dezember jeweils zwischen 9 und 14 Uhr geöffnet. Getestet wird direkt beim BRK, in Auerbach übernimmt am 2. Weihnachtsfeiertag der Arbeiter-Samariter-Bund.

Das Testzentrum in Tirschenreuth hat am Heiligen Abend geöffnet. Auch in Erbendorf soll es ein Angebot geben. Weitere Teststationen gibt das BRK in den kommenden Tagen bekannt.

Freistaat stellt kostenlose Schnelltests

Zum Teil ist keine Anmeldung nötig, teils muss man sich vorab anmelden, im Landkreis Amberg-Sulzbach zum Beispiel über die Homepage des dortigen BRK-Kreisverbands. Laut Bernd Lödel vom BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach stehen den Hilfsorganisationen in der Region rund 8.000 Antigen-Schnelltests zur Verfügung. Diese werden vom Freistaat Bayern kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Vorab Bestätigung über geplanten Besuch holen

Wer sich testen lassen will, muss zuvor beim jeweiligen Heim eine Bestätigung über den geplanten Besuch abholen. Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hat den Einrichtungen dafür ein Formular ausgegeben. Landrat Richard Reisinger lobt den Einsatz der Helfer: "Wir müssen die Menschen in diesen Einrichtungen einerseits vor dem Coronavirus schützen, wollen aber gleichzeitig auch Sorge tragen, dass die Menschen dort nicht vereinsamen und nicht alleine Weihnachten feiern müssen".

"Ihr rettet vielen Pflegebedürftigen Weihnachten"

Auch BRK-Präsident Theo Zellner aus Bad Kötzting dankt den Einsatzkräften für ihre Hilfsbereitschaft: "Ihr rettet Weihnachten für viele Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung im Freistaat Bayern!", erklärte Zellner. "Auch Ihr würdet lieber ungestört ruhige Feiertage genießen. Aber Ihr stellt Euch in den Dienst der Menschen, die jetzt unserer Hilfe ganz besonders bedürfen", lobte Zellner.