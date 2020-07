18.07.2020, 09:41 Uhr

Gegen einen "Rummelplatz am Berg": Demonstration am Grünten

Gegen einen "Rummelplatz am Berggipfel" protestiert heute eine Bürgerinitiative im Allgäu. Auslöser ist die geplante "Bergwelt" am Grünten. Ein Investor will dort neue Lifte, größere Beschneiungsanlagen und eine Hütte bauen.