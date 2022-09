Gegen die Scham: Kostenlose Binden und Tampons in Kempten

Erna-Kathrein Groll (Die Grünen) ist Bürgermeisterin in Kempten. Regelmäßig war sie von Mädchen und jungen Frauen auf ein Thema angesprochen worden, das immer noch ein Tabu ist: In öffentlichen Gebäuden gibt es keine Tampons oder Binden. Unterwegs zu sein, aber keine Menstruationsartikel dabei zu haben, führe schnell mal in eine beschämende Situation, sagt Groll.

Sie konnte fraktionsübergreifend alle Kemptener Stadträtinnen von ihrer Idee überzeugen: In den öffentlichen Gebäuden soll es in allen Frauentoiletten Spender mit Tampons und Binden geben. Die Stadtverwaltung hat den Antrag geprüft, jetzt startet die Pilotphase - zunächst für ein Jahr.

Binden und Tampons in Bibliotheken und Jugendzentren

In 15 öffentlichen Einrichtungen wird die Stadt Kempten im Rahmen des Pilotprojektes in den nächsten Tagen Spender mit Binden und Tampons aufstellen. Dazu gehören vier Mittelschulen, zwei Realschulen, drei Gymnasien, die Stadtbibliothek, das Zumsteinhaus, das Jugendhaus und die Jugendzentren St. Mang, Thingers und Bühl. 50 Boxen samt Inhalt hat die Stadt organisiert. In den Boxen mit Klappdeckel befinden sich jeweils eine ganze Packung Tampons und mehrere Binden.

Groll: Geld für Menstruationsartikel ist gut investiert

Im laufenden Betrieb werden laut Bürgermeisterin Groll die Reinigungskräfte die Boxen regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls nachfüllen, wie bei Toilettenpapier und Seife. Groll schätzt, dass sich die jährlichen Gesamtkosten für die Menstruationsartikel auf bis zu 2.500 Euro belaufen werden.

Für Groll gut investiertes Geld, denn das Thema Menstruation sei immer noch mit großer Scham behaftet, obwohl es etwas ganz Natürliches und Biologisches sei. Das müsse endlich Normalität und zur Selbstverständlichkeit werden. Für viele Mädchen und Frauen spielten zudem die Kosten oft eine große Rolle. Darum sei das Pilotprojekt wichtig.

Pilotprojekt läuft zunächst für ein Jahr

Nach Ablauf der Pilotphase in einem Jahr sollen dann Erfahrungen bei den Nutzerinnen der Gebäude und bei den Hausmeistern abgefragt werden. Finanziert wird das Angebot laut Stadt aktuell durch Haushaltsmittel des Amtes für Gebäudewirtschaft. Die Erstausstattung mit Spendern, Binden und Tampons habe knapp 800 Euro gekostet. Die Folgekosten seien derzeit noch nicht absehbar, da diese vom Verbrauch abhingen.