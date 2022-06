Gegen die Regeln? Bamberger Sandkerwa kostet erstmals Eintritt

Nach zwei Jahren Zwangspause findet die Bamberger Sandkerwa in diesem Jahr wieder statt. Vom 25. bis 29. August erwarten die Veranstalter wieder über 200.000 Besucherinnen und Besucher. Erstmals sollen die Gäste aber Eintritt bezahlen müssen.

Der Grund: Vor allem die steigenden Kosten beim Sicherheitspersonal, die Reinigung des Festgeländes, das Fischerstechen und das Abschlussfeuerwerk koste viel Geld, sagt Horst Feulner, Geschäftsführer der Sandkerwa. Bisher habe man auf den freiwilligen Verkauf von sogenannten Festabzeichen gesetzt, dieses Modell sei aber leider nicht aufgegangen. Jetzt sollen alle Besucher die Abzeichen als Eintrittstickets kaufen müssen.

Bamberger Sandkerwa: Kontrollen und Ausnahmen

Damit es an den Kerwa-Tagen zu keinem Chaos kommt, würden im Vorfeld über 30 Vorverkaufsstellen eingerichtet, an denen die Abzeichen verkauft werden, so Feulner: "Ich bitte unsere Gäste, sich möglichst im Vorfeld die Tagesabzeichen zu kaufen." Die Planungen dazu seien derzeit noch nicht komplett abgeschlossen. Klar ist schon jetzt, an den Zugängen der Kerwa sollen dann die Kontrollen der Tickets durch das Security- Personal durchgeführt werden. An den großen Eingängen können man dann während der Festtage ebenfalls die Tickets erwerben.

Wichtig ist Horst Feulner, dass die Anwohner sowie Kinder bis 14 Jahren von den Kosten befreit sind. Die Tickets seien zudem erst ab 18 Uhr verpflichtend. Nach wie vor erhältlich ist auch das Fünf- Tages-Ticket (Festabzeichen), das es wieder für sechs Euro geben soll.

Gemischte Reaktionen bei den Bambergern

Bei den Menschen in Bamberg kommt die Ankündigung, dass "ihre" Sandkerwa in diesem Jahr etwas kosten soll, unterschiedlich an. Jeremias ist schon oft auf die Sandkerwa gegangen, in diesem Jahr werde er das aber nicht tun: "Ich wäre gegangen, aber bei sowas mache ich nicht mit, dann gehe ich lieber irgendwo in den Urlaub", schimpft er. Ähnlich sieht das Studentin Johanna, sie findet es "wild", dass die Sandkerwa nun Eintritt kosten soll: "Das macht irgendwie ein bisschen das Gefühl von der Sandkerwa kaputt in Bamberg." Sie wisse noch nicht, ob sie trotzdem auf die Veranstaltung gehen will. Ein weiterer Mann, gebürtig aus Bamberg, findet es einen Traditionsbruch, nun Geld von den Menschen zu verlangen: "Wie will man das Ganze überhaupt richtig kontrollieren ?", fragt er sich.

Anders sehen das zum Teil einige Anwohnerinnen und Anwohner in unmittelbarer Nähe der Kerwa. Einer junger Bewohner findet es gut, dass nun Eintritt verlangt wird, weil dann vielleicht weniger los sei auf der Sandkerwa. Ein ältere Frau meint, viel wichtiger als Eintritt zu verlangen, sei es, zu kontrollieren, dass die Menschen nicht in die Gassen pinkelten.

Rahmenbedingungen haben sich geändert

Simone Franke ist Vorsitzende des Bürgervereins 4. Distrikt der Stadt Bamberg, der die Sandkerwa mitorganisiert. Sie kennt den Vorwurf, dass in den Vereinschroniken stünde, dass die Sandkerwa nichts kosten dürfe. Für sie gelte aber die Satzung des Vereins und darin sei so etwas nicht zu lesen, so Franke. Die Rahmenbedingungen hätten sich zudem in den vergangenen Jahren leider geändert, deshalb müsste man nun Eintritt verlangen: "Das fällt uns nicht leicht. Hätten wir eine gute Alternative gehabt, hätten wir die genommen." Ihr ginge es darum, die Traditionsveranstaltung auch in Zukunft zu sichern. In diesem Jahr würde die 72. Sandkerwa veranstaltet werden, so die Vorsitzende des Bürgervereins. Sie wolle auch noch die 75. und 80. Veranstaltung in Zukunft feiern.

Geschäftsführer: Bamberger Sandkerwa sonst nicht zu finanzieren

Ähnlich sieht das der Geschäftsführer der Sandkerwa, Horst Feulner. Auch wenn die Ankündigung, Eintritt zu verlangen, für Diskussionen sorgt, hält Feulner an der Entscheidung fest: "Wir können das Fest sonst nicht finanzieren." Er hoffe auf das Verständnis der Gäste. Die Entscheidung sei ihm und seinem Team sehr schwer gefallen. An Sicherheitspersonal dürfe es nicht fehlen und dafür würden die Einnahmen aus den Tickets ebenfalls verwendet werden.