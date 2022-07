Gegen die Probleme der Weltwirtschaft: Neues Studium in Leipheim

Unterbrochene Lieferketten, Materialmangel und Logistik-Probleme: Diese Herausforderungen für die Weltwirtschaft sind Bestandteile eines Studiums, das bald im Landkreis Günzburg startet. "Systems Engineering" ist eine Mischung aus Ingenieurswissenschaften und Management - und wird ab 2023 am dezentralen Standort in Leipheim angeboten.

"Dabei geht es um Fragen, wieviel ich von einem bestimmten Produkt ich auf Lager haben muss, was ja auch Geld kostet", sagt Michael Altheimer, der sich künftig um das Labor am Hochschulstandort kümmern wird. Hier soll in kleinem Maßstab erprobt werden, wie eine Fabrik im Großen idealerweise funktionieren kann. Mit Fischertechnik wird beispielsweise eine Produktionsstraße nachgeahmt.

Wissenstransfer zwischen Hochschule und Firmen

Für die Region in der neue Hochschulstandort etwas Besonderes. "Wir können jetzt für alle Altersgruppen und Bildungswünsche etwas anbieten", sagte Günzburgs Landrat Hans Reichhart. Der Studiengang ist ein gemeinsames Projekt der drei Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm. Als Standort wurde bewusst das Gewerbegebiet Areal Pro in Leipheim gewählt. Der Hochschulstandort als auch die Firmen in der Umgebung sollen von einem gemeinsamen Wissensaustausch profitieren. Das Studium richtet sich an ein breites Spektrum an Lernenden.

Studium in Teilzeit oder Vollzeit

Den Bachelor-Studiengang wird man in Teilzeit sowie in Vollzeit belegen können, die Dauer erstreckt sich dann von sechs bis elf Semester. Beim Teilzeitmodell können Studierende drei Tage parallel zum Studium im Unternehmen arbeiten. Daneben sind auch Programme für Interessierte gedacht, die das lebenslange Lernen fördern sollen. Systems Engineering ist ein Ingenieursstudiengang, der Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik mit dem Management von Lieferketten oder auch Projektmanagement vereint. Ziel ist es, Prozesse zu vereinfachen. Mit Hilfe von Digitalisierung und Automation kann ein Arbeitsschritt in einer Firma beispielsweise statt 120 Sekunden nur noch 80 Sekunden lang dauern.

Studium soll konkurrenzfähig machen

"Das wirkt sich natürlich erheblich auf unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland aus", sagt Professor Jürgen Grinninger, der den Studiengang leitet. Er glaubt, dass Unternehmen, die momentan noch in Billiglohnländern produzieren, zurückkommen werden, wenn es gelingt, Arbeitsprozesse schlanker und effizienter zu machen. "Wir reduzieren natürlich auch die Fehler in einem Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter nur noch die notwendigen Eingaben machen muss und die restliche Navigation der Computer übernimmt," sagt Grinninger. Bis es in Leipheim losgeht wird allerdings noch etwas Zeit verstreichen, weil noch Umbauarbeiten auf dem Gelände erledigt werden müssen. Ab dem Sommersemester 2023 sollen 30 Studierende dann ihr Studium in Leipheim aufnehmen.