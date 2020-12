Gegen die Einsamkeit: Weihnachtsbriefe für Bayreuther Senioren

In diesem Jahr ist alles anders: Aufgrund der Corona-Pandemie droht vielen Senioren in der Advents- und Weihnachtszeit Einsamkeit. Eine Briefaktion der besonderen Art soll das Alleinsein von Seniorinnen und Senioren in Bayreuth während der Weihnachtszeit erträglicher machen. Der Verein Jung und Alt zusammen (J.A.Z.) sammelt Weihnachtsbriefe, die Bürgerinnen und Bürger an einen unbekannten älteren Empfänger richten.

Die Briefe können Fotos, Gedichte und persönliche Worte enthalten. Sie können mit Namen versehen, aber auch komplett anonym sein. Die Briefeschreiber können außerdem kleine Geschenke wie Plätzchen dazulegen.

Briefeschreiber im Corona-Lockdown gesucht

Der Verein verteilt die Post dann noch vor Weihnachten unter seinen älteren Mitgliedern. Die Aktion "Briefe gegen die Einsamkeit in Bayreuth" endet am 18. Dezember.

Wer sich beteiligen möchte, kann seine Briefe beim Verein Jung und Alt zusammen in Bayreuth in der Eduard-Bayerlein-Straße 5 abgeben.

Weihnachtsbriefe auch im Landkreis Bamberg

Eine ähnliche Weihnachtsbriefaktion gibt es auch im Landkreis Bamberg. Dort haben sie zwei Mitarbeiterinnen des Landratsamtes angestoßen. Mittlerweile sind mehr als 1.000 Briefe eingegangen. Die Weihnachtspost geht an Seniorinnen und Senioren in Alten- und Pflegeheimen.