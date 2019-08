Gegen die Einsamkeit - das Seniorenbüro in Deggendorf

Die Themen Altersarmut und Vereinsamung will die Stadt Deggendorf in einer Kooperation mit der Technischen Hochschule grundsätzlich angehen und untersuchen, wie die Menschen am besten zu erreichen sind. Die Aktivitäten der Stadt am Zusammenfluss zwischen Donau und Isar hat bayernweites Interesse ausgelöst. Der Oberbürgermeister von Deggendorf, Dr. Christian Moser, ist für seine Bemühungen um eine aktive Bürgerbeteiligung und den neuen Wegen in der der Seniorenpolitik vor kurzem zu Bayerns "Bürgermeister des Jahres" gekürt worden.

Deggendorfs OB Bayerns "Bürgermeister des Jahres"

So eine Auszeichnung sei schon ein Ansporn und ein Auftrag für die Zukunft, so Oberbürgermeister Moser. Auch Monika Huber vom Seniorenbüro sieht sich mit ihrem Auftrag noch lange nicht am Ziel. Angesichts der geringen Rente alter Frauen, die ihre Kinder groß gezogen und bestenfalls im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, ist sie froh, wenn sie diese bedürftigen Menschen zumindest an die Tafel in Deggendorf vermitteln kann.

Seniorentanzveranstaltung als Herzenswunsch

Ein wenig stolz ist die pensionierte Mitarbeiterin der Deggendorfer Stadtverwaltung, dass sie im Oktober einen Herzenswunsch vieler Seniorinnen und Senioren erfüllen kann. Dann findet eine Tanzveranstaltung mit Live-Band statt. Denn Ü30 oder Ü40 Partys gebe es auch auf dem Land einige, aber ein Angebot zum Senioren-Tanz sei nicht zu finden.