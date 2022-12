Gegen Depression: Schulstunden über psychische Gesundheit

Freitagmorgen in einer elften Klasse im Beruflichen Schulzentrum in Neuendettelsau im mittelfränkischen Landkreis Ansbach: Hier in der Ausbildungsklasse der Diät-Assistentinnen und -Assistenten dreht sich sonst eigentlich immer alles darum, anderen zu helfen. Doch heute ist das eigene psychische Wohlbefinden Thema der Schulstunde: Was tut mir gut? Was treibt mich an? Über diese Fragen diskutieren die Schülerinnen und Schüler mit ihren beiden Lehrerinnen.

"Psychische Gesundheit" steht auf dem Lehrplan

Spezielle Unterrichtseinheiten, die der eigenen psychischen Gesundheit helfen sollen, stehen seit 2020 an dieser Schule auf dem Lehrplan. Etwa 300 Unterrichtsstunden hat es seitdem schon gegeben. Geschult und unterstützt werden die Lehrkräfte dabei von der Präventions-Initiative "Stark", die sich seit 2016 Schulen und Ausbildungsstätten engagiert. Die Initiative wurde von der Schulewirtschaft-Akademie im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. ins Leben gerufen.

Psychisches Wohl: Schulen sind zentrale Orte

Ein guter Ansatz zur Prävention, findet Prof Dr. Gerd Schulte-Körne, Kinder und Jugendpsychiater an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Beim Thema psychische Gesundheit seien Schulen oft die entscheidenden Orte: "Nicht nur, weil viele Kinder mit psychischen Erkrankungen in der Schule sind und entsprechend Unterstützung brauchen", sagt er. "Auch, weil wir wissen, dass viele Kinder psychische Probleme erst in der Schule entwickeln – sei es durch erlebtes Mobbing, durch nicht erkannte Entwicklungsstörungen oder auch eine belastete Schulatmosphäre."

Hinzu kommen aktuelle Umbrüche: Klimakrise, Ukraine-Krieg und natürlich auch die Corona-Pandemie. Erst im November war eine Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass die psychischen Sorgen von Jugendlichen in den letzten Monaten zugenommen haben.

Unterricht, der Vertrauen schafft

In dieser Stunde unterrichten die beiden Lehrerinnen Bettina Schumann-Flemmer und Anja Haßler zusammen. Sie sind überzeugt davon, dass der Unterricht beiden Seiten gut tut: "In persönlichen Gesprächen spürt man, dass da eine Vertrauensbasis entstanden ist", sagt Bettina Schumann-Flemmer. "Und sobald diese Vertrauensbasis zwischen Lehrern und Schülern da ist, dann hat man das Gefühl das ist jetzt ein ganz anderes Miteinander und Arbeiten."