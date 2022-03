Gegen den Krieg anklingen: Benefizkonzert in München

München ist die offizielle Partnerstadt von Kiew und zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. Am Dienstagabend haben die großen Münchner Orchester ein Benefizkonzert in der Isarphilharmonie gespielt - initiiert von Stargeigerin Anne-Sophie Mutter. Viele Zuhörer waren gerührt als die drei großen Münchner Orchester die ukrainische Nationalhymne anstimmten, während ein paar Scheinwerfer die schwarzen Wände der Isarphilharmonie mit den Farben der ukrainischen Flagge, also gelb und blau, beleuchten.

Die Solistin des Abends, Anne-Sophie Mutter, hatte zuvor bereits den russischen Geiger Vladimir Babeshko auf die Bühne geholt, um mit ihm den langsamen Satz aus Mozarts Sinfonia Concertante zu spielen. Eine Situation, in der Babeshko mit den Tränen kämpft: Er ist nicht nur Russe, sondern hat auch ukrainische Wurzeln väterlicherseits.

Eine SMS nach dem Einmarsch Russlands

Neben Mozart stand vor allem Beethoven auf dem Programm: Anne-Sophie Mutter, legt sich in den Klang der drei großen Münchner Orchester: Das Bayerische Staatsorchester, die Münchner Philharmoniker und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Sie alle hat die Geigerin, die selbst in der bayerischen Landeshauptstadt lebt, für ein Benefizkonzert begeistern können.

Am Wochenende nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine hatte Mutter direkt eine SMS an Paul Müller, den Intendanten der Münchner Philharmoniker geschrieben. "Wir müssen unbedingt was tun!", habe sie ihm getippt, erzählt die Geigerin auf der Bühne der Isarphilharmonie. Kurz darauf war auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit an Bord.

85.000 Euro Spenden für "Save The Children"

Innerhalb eines Tages war das Benefizkonzert ausverkauft, schließlich dürfen in der aktuellen pandemischen Lage auch nur 75 Prozent der Isarphilharmonie mit Publikum besetzt werden. Kurz nach dem Konzert stand eine erste Zahl fest: 85.000 Euro soll der Ticketerlös - 1.375 Karten gab es - umfassen.

Tatsächlich wird der Spendenbetrag aber noch um einiges höher ausfallen, da auch in der Konzertpause und online um Spenden gebeten wurde. Der finale Betrag geht dann an die Organisation "Save The Children", die Anne-Sophie Mutter schon länger unterstützt und die schon seit 2014 in der Ukraine humanitäre Hilfe für Kinder und ihre Familien leistet.

Florian Westphal, der Geschäftsführer von "Save The Children Deutschland", berichtet in der Isarphilharmonie von Jungen und Mädchen, die sich vor Bomben in Kellern und U-Bahnhöfen verstecken, im Krieg verwundet oder getötet werden. Sie stehen denen gegenüber, die bereits geflohen sind: etwa in die Nachbarländer Rumänien oder Polen, wo "Save The Children" mit Partnerorganisationen aus diesen Ländern den Kindern das Nötigste zur Verfügung stellt.

Ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Die drei Münchner Klangkörper haben zusammen mit Anne-Sophie Mutter, Bratschist Vladimir Babeshko und dem Dirigenten Lahav Shani ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt, das nicht nur mit Musik Trost spendet, sondern auch mit finanzieller Unterstützung. "Ich finde, München leuchtet immer dann ganz besonders, wenn es gilt, anderen Menschen zu helfen", sagt Oberbügermeister Reiter zu Beginn des Konzerts und Anne-Sophie Mutter bringt ihr Statement folgendermaßen auf den Punkt: "Es ist uns allen sehr wichtig, auch als Partnerstadt von Kiew zusammenzustehen, uns gegen diesen Wahnsinn des Krieges zu anzustemmen, zu versuchen, mit Musik dagegen anzuklingen und vor allen Dingen da Hoffnung und Hilfe hinzubringen, wo es am dringendsten notwendig ist, nämlich bei den Kindern."

Das Benefizkonzert für die Ukraine ist ab dem 12. März 2022 um 20:15 Uhr als Video on demand bei br-klassik zu finden.

Am 13. März 2022 überträgt es das BR Fernsehen um 9:45 Uhr.