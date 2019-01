Gegen den Trend: Stadtwerke Bayreuth bieten mehr Schwimmkurse

Bis zu 200 Kinder sollen heuer geschult werden, heißt es von den Stadtwerken. Bereits im vergangenen Jahr konnten schon 150 auf dem Weg zum Seepferdchen begleitet werden, die Jahre zuvor waren es durchschnittlich 40 Kinder.

"Die Kinder tun sich schwerer"

Besonders auffällig sei, dass die motorischen Fähigkeiten der Kinder nachgelassen haben, sagt Stadtwerke-Mitarbeiter Michael Hampel, der sich bei den Stadtwerken hauptsächlich um die Schwimmkurse im Stadtbad kümmert. "Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Aber man merkt, dass sich die Kinder mit dem Lernen schwerer tun. Man sieht das schon daran, dass ein Schwimmkurs früher nur zehn Stunden hatte." Jetzt sind die Kurse auf 15 Stunden ausgelegt.

Teilnahme ab fünf Jahren

Der Kurs findet viermal die Woche statt und ist nach dreieinhalb Wochen abgeschlossen. Im Idealfall können die Kinder danach eine Urkunde und das Seepferdchen-Abzeichen mit nach Hause zu nehmen. Ab Februar 2019 gibt es in den Schwimmkursen der Stadtwerke Bayreuth wieder freie Plätze. Teilnehmer sollten mindestens fünf Jahre alt sein.

Dramatische Folgen

Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kann in Deutschland die Hälfte der Grundschüler nicht richtig schwimmen. Das hat dramatische Konsequenzen: 2017 ertranken laut DLRG in Deutschland insgesamt 14 unter Zehnjährige – im Jahr davor waren es 30 Kinder. Ertrinken ist in dieser Altersklasse eine der häufigsten Todesursachen.